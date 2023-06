ഭാര്യയുടെ കാമുകന്റെ കഴുത്തറുത്തു രക്തം കുടിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

ബെംഗളൂരു∙ ഭാര്യയുടെ കാമുകന്റെ കഴുത്തറുത്തു രക്തം കുടിച്ചയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചിക്കബെല്ലാപുര ചിന്താമണിയിൽ നടന്ന ക്രൂര പ്രതികാരത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെ ബത്തലഹള്ളി സ്വദേശിയായ വിജയിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴുത്തിന്റെ ഞരമ്പ് മുറിഞ്ഞ് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ മാരേഷാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. മാരേഷും വിജയും ദീർഘകാല സുഹൃത്തുക്കളാണ്.

തന്റെ ഭാര്യയുമായി മാരേഷിന് രഹസ്യബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് ഈയിടെ വിജയ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇരുവരെയും വിലക്കിയെങ്കിലും പിന്മാറാൻ തയാറായില്ല. തുടർന്ന് 19ന് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്തേക്ക് മാരേഷിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി കഴുത്തറുക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Man slits friend's throat, drinks his blood over 'affair with wife': Cops