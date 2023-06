ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വർണത്തിന്റെ നിർബന്ധിത ഹാൾമാർക്കിങ് (എച്ച്‍യുഐഡി) ജൂലൈ 1 മുതൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജ്വല്ലറികൾക്കും ബാധകം. പഴയ സ്റ്റോക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ 16,243 ജ്വല്ലറികൾക്കു നൽകിയിരുന്ന 3 മാസം സാവകാശം ഈമാസം 30ന് തീരും. ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ എച്ച്‍യുഐഡി നിർബന്ധമാക്കി വിജ്ഞാപനമിറക്കിയെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ജ്വല്ലറികൾക്ക് ഇളവു നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ ചട്ടം കർശനമായി നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല.

സാവകാശം അവസാനിക്കുന്നതോടെ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേഡ്സ് (ബിഐഎസ്) പരിശോധന ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്നാണു സൂചന. കേരളത്തിൽ ഇടുക്കി ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് എച്ച്‍യുഐഡി നിർബന്ധമാക്കുന്നത്.

