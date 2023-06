മണിപ്പുർ: മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് ഗോത്ര സംഘടനകൾ

കൊൽക്കത്ത ∙ മണിപ്പുർ സർക്കാരുമായോ മുഖ്യമന്ത്രി ബിരേൻ സിങ്ങുമായോ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറല്ലെന്ന് ഇൻഡിജനസ് ട്രൈബൽ ലീഡേഴ്സ് ഫോറം (ഐടിഎൽഎഫ്) അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ബിരേൻ സിങ് ചർച്ചകൾക്കായി മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിനോടു സഹകരിക്കില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

കുക്കികൾക്കെതിരെയുള്ള വംശഹത്യയ്ക്കു നേതൃത്വം നൽകിയത് ബിരേൻ സിങ് ആണെന്നും ചർച്ചകളല്ല, പ്രശ്നത്തിനു രാഷ്ട്രീയപരിഹാരമാണു വേണ്ടതെന്നും വിവിധ ഗോത്രസംഘടനകളുടെ മേൽസമിതിയായ ഐടിഎൽഎഫ് പറഞ്ഞു. ബിരേൻ സിങ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മെയ്തെയ്കളിലെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല. കുക്കികൾക്ക് ഇനി മെയ്തെയ്കൾക്കൊപ്പം ജീവിക്കുക അസാധ്യമാണെന്നു സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. മണിപ്പുരിൽ നിന്ന് വിഘടിച്ച് പ്രത്യേക ഭരണപ്രദേശം വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

സംസ്ഥാനത്ത് വംശീയ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ 106 പേർ ഗോത്രവിഭാഗക്കാരാണെന്ന് ഐടിഎൽഎഫ് പറഞ്ഞു. 201 കുക്കി ഗ്രാമങ്ങൾ ചുട്ടുകരിച്ചു. 5000 വീടുകളും 355 ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയങ്ങളും തീയിട്ടതായും 41,425 ഗോത്രവിഭാഗക്കാർ കലാപത്തിന് ഇരയായതായും സംഘടന വെളിപ്പെടുത്തി.

ഇതേസമയം, അമിത് ഷായെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇംഫാലിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി ബിരേൻ സിങ് മത നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒറ്റപ്പെട്ട അക്രമങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളതെന്നും സംസ്ഥാനം സമാധാനനില കൈവരിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചിങ്മെറോങ്ങിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന അക്രമത്തിൽ ഒരു സംഘം വ്യാപാരസ്ഥാപനത്തിനു തീയിട്ടു. ആളപായമില്ല.

മോദിയുമായി ചർച്ച നടത്തി അമിത് ഷാ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മണിപ്പുരിലെ സ്ഥിതി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വിഷയത്തിൽ മോദി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആരോപിക്കുന്നതിനിടെയാണിത്. മന്ത്രിമാരായ നിർമല സീതാരാമൻ, ഹർദീപ് സിങ് പുരി എന്നിവരുമായും മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മണിപ്പുരിന്റെ കാര്യത്തിൽ മോദിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ബിരേൻ സിങ്ങിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : Indigenous Tribal Leaders Forum (ITLF) said, not ready to negotiate with Manipur Chief Minister N Biren Singh