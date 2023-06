ബ്രിജ്ഭൂഷ്ൺ: കുറ്റപത്രം പഠിച്ച ശേഷം നടപടി എന്ന് കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിലെ തുടർ നടപടികൾ കുറ്റപത്രം വിശദമായി പരിഗണിച്ച ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 6 വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ പരാതിയിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം അഡീഷനൽ ചീഫ് മെട്രോപ്പൊലിറ്റൻ മജിസ്ട്രേട്ട് ഹർജീത് സിങ് ജസ്പാലാണ് ഇന്നലെ പരിഗണിച്ചത്. കുറ്റപത്രം ദൈർഘ്യമേറിയതാണെന്നും ജൂലൈ ഒന്നിലേക്കു വിഷയം മാറ്റുകയാണെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.

English Summary : Action after study charge sheet says court in brij bhushan sharan singh case