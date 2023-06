നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: മാരത്തൺ ചർച്ചയുമായി കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഈ വർഷമവസാനം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒരുക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദീർഘമായ ചർച്ചകൾ ന‌ടത്തി. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നേതാക്കളുമായി പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ എന്നിവർ മണിക്കൂറുകളോളം ചർച്ച നടത്തി.

മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, തെലങ്കാന, ഛത്തീസ്ഗഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് നേരത്തേ ഒരുങ്ങാനും അതിവേഗം പ്രചാരണക്കളത്തിലിറങ്ങാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണു കോൺഗ്രസ് നീക്കം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ഏക സിവിൽ കോഡ് മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ബിജെപിക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യം ഒരുക്കിയേക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ അതിനെ നേരിടാനുള്ള ആലോചനയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് വിജയത്തിന് അണിയറയിൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ച സുനിൽ കനുഗോലു തന്നെയായിരിക്കും നാലിടത്തും തന്ത്രങ്ങളൊരുക്കുക. .

മധ്യപ്രദേശിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മാസമാദ്യം പ്രചാരണത്തിനു തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. ജൂലൈ 2 ന് ഖമ്മത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റാലിയോടെ തെലങ്കാനയിലെ പ്രചാരണം തുടങ്ങും. വൈ.എസ്.ഷർമിളയെ ഒപ്പം ചേർക്കാനായാൽ പിന്നീടു വലിയ റാലി സംഘടിപ്പിക്കും. ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലെത്തിയ ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് ബാഗേലിനെതിരെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമില്ലാത്തതിനാൽ അധികാരം നിലനിർത്താനാവുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ.

രാജസ്ഥാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടും സച്ചിൻ പൈലറ്റും തമ്മിലുള്ള തർക്കം പരിഹരിച്ച ശേഷമേ പ്രചാരണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാവൂ. ഇവരൊഴികെയുള്ള സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ.സി.വേണുഗോപാൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. രാജസ്ഥാനിൽ സച്ചിന് പാർട്ടിയിൽ ഏതു പദവി നൽകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വൈകാതെ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നു കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: Congress gears up for state polls, calls series of meets