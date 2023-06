കർണാടകയിലെ മുൻ ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ അന്വേഷണം: പ്രഖ്യാപനവുമായി സിദ്ധരാമയ്യ

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടകയിലെ മുൻ ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ കരാറുകാർ ഉന്നയിച്ച 40% കമ്മിഷൻ ആരോപണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഴിമതികൾ അന്വേഷിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അറിയിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിലെ അഴിമതി, ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ കോവിഡ് ബാധിതർ മരിച്ച സംഭവം, ബിറ്റ്‌കോയിൻ അഴിമതി തുടങ്ങിയവയും അന്വേഷിക്കും. എസ്ഐ നിയമന പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് കേസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

