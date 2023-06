ജാതി സെൻസസ് സംസ്ഥാനത്തിന് ‌നടത്താം; 2011 ൽ‍ നടത്തിയ സെൻസസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാനാവില്ല: കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സംവരണ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ജാതി സെൻസസ് നടത്തേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണെന്നു കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത്, 2011 ൽ‍ നടത്തിയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജാതി സെൻസസിന്റെ (എസ്‍ഇസിസി) വിശദാംശങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിനു നൽകാനാവില്ലെന്നും സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മിഷനെ കേന്ദ്രം രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു.

കമ്മിഷൻ നിയമമനുസരിച്ച് ഇതര പിന്നാക്ക വിഭാഗ (ഒബിസി) പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. 2011 ലെ എസ്‍ഇസിസി സെൻസസിന്റെ വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കാത്തതുമൂലം ഇതിനു കഴിയുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ന്യായീകരണം.

നായർ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, അമ്പലവാസി വിഭാഗങ്ങളെ പിന്നാക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, മു‌സ്‌ലിം പിന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് സംവരണ ശതമാന വ്യവസ്ഥ പരിഷ്കരിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളിൽ 2020 സെപ്റ്റംബർ 8നുണ്ടായ ഹൈക്കോടതി വിധിയാണ് കേന്ദ്ര നിലപാടിന്റെ പശ്ചാത്തലം.

2011 ലെ ജാതി എസ്‍ഇസിസി സെൻസസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും റിപ്പോർട്ടുണ്ടാക്കി കമ്മിഷനു നൽകാനാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചത്. നടപടികൾ 6 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. ഇതിനെതിരെ കേന്ദ്രം നൽകിയ അപ്പീലും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയും സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. 2020 ലെ വിധി നടപ്പാക്കാത്തതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നിലവിലുണ്ട്.

ഹൈക്കോടതി വിധി പാലിക്കുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാക്കി 2011 ലെ എസ്‍ഇസിസി സെൻസസ് സംബന്ധിച്ച കത്തും റിപ്പോർട്ടും കഴിഞ്ഞ മാസം 25ന് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന കമ്മിഷനു നൽകി. അതിൽ പ്രധാനമായും 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്:

∙ 2011 ലെ എസ്‍ഇസിസി സെൻസസ് വിവരങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ തെറ്റുകളുണ്ട്. അത് ഒൗദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല.

∙ ഈ സെൻസസിന്റെ ക്രോഡീകരിക്കാത്ത സ്ഥിതിയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ആർക്കും കൈമാറേണ്ടതില്ലെന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഒബിസി കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര നിലപാട്.

∙ 2021 ലെ 105–ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയോടെ, സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നാക്കമുള്ളവരുടെ പട്ടികയുണ്ടാക്കാനും അതിനായി സെൻസസ് നടത്താനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതിന് 2011 ലെ െസൻ‍സസിന്റെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല.

കത്തയച്ചത് സാമൂഹിക നീതി – ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയം

കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സാമൂഹിക നീതി – ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയമാണ് സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മിഷന് കത്തയച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് ജി.ശശിധരൻ അധ്യക്ഷനായ കമ്മിഷൻ ഇതു പരിഗണിച്ചപ്പോൾ, കേന്ദ്രം നടത്തിയ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, ജാതി സെൻസസിന്റെ കണക്കുകൾ ലഭിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിലെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. സർവേ നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു സാധിക്കുമെന്ന് അതേ വകുപ്പിലെ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു; കർണാടക ഇത്തരത്തിലൊന്ന് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നതും പരാമർശിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ച കത്തിന്റെ പകർപ്പ് തുടർനടപടികൾക്കായി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കൈമാറാൻ കമ്മിഷൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും കഴിഞ്ഞ 14ലെ സിറ്റിങ്ങിന്റെ മിനിട്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: Caste census must be done by states says central government