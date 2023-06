ജനന, മരണ റജിസ്ട്രേഷന് ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനന, മരണ റജിസ്ട്രേഷനുകളിലും വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാനായി ആധാർ ഉപയോഗിക്കാൻ (ഓതന്റിക്കേഷൻ) റജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകി. എന്നാൽ, ഇത് നിർബന്ധമല്ല. ആധാർ നമ്പറിന്റെ ആധികാരികത ആധാർ സെൻട്രൽ ഐഡന്റിറ്റീസ് ഡേറ്റ റിപ്പോസിറ്ററിയുടെ (സിഐഡിആർ) സഹായത്തോടെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനെയാണ് ഓതന്റിക്കേഷൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത്.



നിലവിൽ ജനന റജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും മരണ റജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് മരിച്ച വ്യക്തിയുടെയും ആധാർ നൽകാറുണ്ടെങ്കിലും ഇതു ആധാർ ഡേറ്റ ബേസുമായി ഒത്തുനോക്കാറില്ല.

ദേശീയ ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്റർ (എൻപിആർ), വോട്ടർ പട്ടിക, ആധാർ, റേഷൻ കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് എന്നീ വിവരശേഖരങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതിനായി ജനന, മരണ റജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ ദേശീയ ഡേറ്റ ബേസ് ഒരുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് കേന്ദ്രം. 1969 ലെ ജനന–മരണ റജിസ്ട്രേഷൻ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള ബിൽ വരുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. ഡേറ്റ ബേസുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് ജനന–മരണ വിവരം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോന്നിലെയും വിവരങ്ങൾ പുതുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

English Summary: Centre allows Aadhaar authentication for registration of births and deaths