യുഎസ് ഡ്രോണിന് നാലിരട്ടി വില; വൻ ക്രമക്കേടെന്നു കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ യുഎസ് സന്ദർശനത്തിനിടെ ധാരണയായ പ്രിഡേറ്റർ ഡ്രോൺ ഇടപാടിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. വിപണി വിലയേക്കാൾ നാലിരട്ടി തുകയ്ക്കാണ് കര, വ്യോമ, നാവിക സേനകൾക്കായി സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ജനറൽ എറ്റൊമിക്സിൽനിന്ന് ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങുന്നതെന്നു കോൺഗ്രസ് വക്താവ് പവൻ ഖേര ആരോപിച്ചു.‌‌



ഫ്രാൻസുമായുള്ള റഫാൽ യുദ്ധവിമാന കരാറിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്നു കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. 2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കെതിരായ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യ പ്രചാരണായുധമായിരുന്നു റഫാൽ കരാർ.

ഒരു പ്രിഡേറ്റർ ഡ്രോണിന് 812 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യ ചെലവിടുന്നത്. 31 ഡ്രോണുകൾക്കുള്ള ആകെ ചെലവ് 25,200 കോടി രൂപ. മുൻപ് ഇതേ ഡ്രോൺ വാങ്ങുന്നതിന് യുഎസ്, യുകെ, സ്പെയിൻ, തയ്‌വാൻ, ഇറ്റലി, നെതർലൻഡ്സ്, ജർമനി എന്നിവ ചെലവഴിച്ചതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്ന വിലയാണ് ഇന്ത്യ നൽകുന്നത്. പ്രിഡേറ്റർ ഡ്രോണിന്റെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പതിപ്പാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നതെന്ന ആക്ഷേപവുമുണ്ട്. അവയുടെ കാര്യക്ഷമതയിൽ വ്യോമസേന സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ മുൻപ് വന്നിരുന്നു.

ഇടപാടിന് സുരക്ഷാകാര്യ മന്ത്രിതല സമിതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല. മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സുരക്ഷാകാര്യ മന്ത്രിതല സമിതി ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കുള്ള എഫ് 414 എൻജിൻ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്നതിനാണ് അനുമതി നൽകിയത്.

തദ്ദേശീയമായി ഡ്രോണുകൾ നിർമിക്കാൻ ഇന്ത്യ കോടികൾ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. യുഎസിൽനിന്ന് ഇത്രയും ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, തദ്ദേശീയ ഡ്രോണുകളുടെ കാര്യം എന്താകുമെന്നു ചോദിച്ച ഖേര, രാജ്യസുരക്ഷ കോൺഗ്രസിനു പരമപ്രധാനമാണെന്നും ഡ്രോൺ ഇടപാടിന്റെ മറവിൽ ക്രമക്കേട് നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

ഡ്രോണുകളുടെ വിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദം ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഡ്രോണുകളുടെ വിലയും ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വ്യവസ്ഥകളും ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ അന്തിമമാകൂവെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

