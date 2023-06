കോൺഗ്രസിന് പരിഹരിക്കാൻ ‘സച്ചിന്റെ പ്രശ്നം’ ബാക്കി

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് ടി.എസ്.സിങ് ദേവിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതോടെ, കോൺഗ്രസിന് ഇനി പരിഹരിക്കാനുള്ളത് രാജസ്ഥാനിലെ ആഭ്യന്തര പോര്. മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടുമായി പോരടിക്കുന്ന സച്ചിൻ പൈലറ്റിന് പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് എന്തു പദവി നൽകുമെന്നാണു കോൺഗ്രസ് ക്യാംപ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

രാജസ്ഥാൻ വിഷയം ഹൈക്കമാൻഡ് നാളെ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കും. ഗെലോട്ട്, സച്ചിൻ എന്നിവരുമായി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ എന്നിവർ ചർച്ച നടത്തുമെന്നാണു വിവരം. ഈ വർഷമവസാനം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ, രാജസ്ഥാനിലെ തർക്കം എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കണമെന്നാണു ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിലപാട്.

ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേലിന്റെ എതിരാളിയായിരുന്ന സിങ് ദേവിന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം നൽകിയ ഹൈക്കമാൻഡ് സച്ചിന്റെ കാര്യത്തിലും സമാന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. പാർട്ടിക്കെതിരെ വിമത നീക്കം നടത്തിയ സച്ചിനെ ഹൈക്കമാൻഡ് സംരക്ഷിക്കരുതെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണു ഗെലോട്ട്. ദേശീയതലത്തിൽ സച്ചിനു പദവി നൽകാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് തയാറാണെങ്കിലും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിനു താൽപര്യം. മുൻപ് വഹിച്ച പിസിസി പ്രസിഡന്റ്, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവികളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്.

English Summary: Congress yet to solve issues in rajasthan congress faction