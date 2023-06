ഒരേ റാങ്ക്, ഒരേ പെൻഷൻ: രണ്ടാം ഘട്ടം ഇന്നു പൂർത്തിയാകും

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിരമിച്ച സൈനികർക്കുള്ള ഒരേ റാങ്ക്, ഒരേ പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പുതുക്കിയ പെൻഷൻ വിതരണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഇന്നു പൂർത്തിയാകുമെന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഒന്നിന് എഴുപതോ അതിലധികമോ പ്രായമായവരാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലുള്ളത്.



സേവനത്തിനിടെ ധീരതയ്ക്കുള്ള മെഡൽ ലഭിച്ച വിമുക്ത സൈനികർക്കും കുടുംബ പെൻഷൻകാർക്കുമുള്ള പുതുക്കിയ പെൻഷൻ ഏപ്രിൽ 30ന് അകം നൽകിയിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള പെൻഷൻ വർധന 3 ഗഡുക്കളായി അടുത്ത ഫെബ്രുവരിക്കുള്ളിൽ നൽകും.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പുതുക്കിയ സമയക്രമം കേന്ദ്രം നിശ്ചയിച്ചത്. ആകെ 21 ലക്ഷം പെൻഷൻകാരുണ്ട്. 2019 ജൂലൈ 1 മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ പരിഷ്കാരം ന‌ടപ്പാക്കും.

