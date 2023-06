ന്യൂഡൽഹി ∙ നഗരത്തിലെ ഷാഹ്ബാദ് ഡെയറിയിലെ പാർക്കിൽ സുഹൃത്തിനൊപ്പമെത്തിയ 16 വയസ്സുകാരിയെ സംഘം ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചു. കേസിൽ 3 പ്രതികൾ പിടിയിലായെന്നും ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ബോബി, രാഹുൽ എന്നിവരും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്.



സുഹൃത്തിനൊപ്പം പാർക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തെത്തിയ പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയെ ബലമായി കൊണ്ടുപോയി പീഡനത്തിനിരയാക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ സുഹൃത്ത് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തിനു പ്രതികളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

