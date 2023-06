രാഹുലിനെ തടഞ്ഞത് ആസൂത്രിത തിരക്കഥ; ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ്

ഇംഫാൽ ∙ മണിപ്പുരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തടഞ്ഞത് മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയ തിരക്കഥയിലൂടെയെന്നു കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. 12 മണിക്ക് ഇംഫാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ചുരാചന്ദ്പുരിലേക്ക് പോകവെയാണ് തടഞ്ഞത്.

യാത്രപുറപ്പെടുമ്പോൾ രാഹുലിന് അകമ്പടി നൽകിയ പൊലീസ് ജില്ല മാറിയപ്പോൾ തടഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി ബിരേൻ സിങ് ബിഷ്ണുപുർ എസ്പിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് തടയാൻ നിർദേശം നൽകുന്നത് കേട്ടെന്നു മണിപ്പുർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മേഘചന്ദ്രസിങ് ആരോപിച്ചു.

രാവിലെ 11.20ന് ഇംഫാലിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ രാഹുൽ 40 മിനിറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി. പിന്നീട് യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോഴും സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങൾ പൊലീസ് അറിയിച്ചില്ല. ബിഷ്ണുപുരിൽ എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബാരിക്കേഡ് നിരത്തി, വാഹനങ്ങൾ കുറുകെയിട്ട് രാഹുലിനെ തടഞ്ഞത്. കെ.സി.വേണുഗോപാൽ, എഐസിസി ജന.സെക്രട്ടറി ഡോ.അജോയ് കുമാർ, പിസിസി അധ്യക്ഷൻ മേഘചന്ദ്ര എന്നിവർ പൊലീസുമായി തർക്കിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.

ബിഷ്ണുപുരിനും മൊയ്രാങ്ങിനും മധ്യേ ജനക്കൂട്ടം അക്രമാസക്തരായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാഹുലിന്റെ ജീവന് അപകടമാണെന്നും എസ്പി പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികളിൽ ഒരാൾ നേരിട്ടു പോയി ജനക്കൂട്ടത്തെ കാണാമെന്നും സ്ഥിതി അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങാമെന്നും കെ.സി.വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

ജനക്കൂട്ടമല്ല പ്രശ്നമെന്നും കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വെടിവയ്പുണ്ടെന്നുമായി എസ്പി. മെയ്തെയ്-കുക്കി വിഭാഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് രാഹുലിന് പോകേണ്ടതെന്നും എസ്പി അറിയിച്ചു. മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എസ്പിയുമായി സംസാരിച്ചെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടായില്ല.

സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ കലക്ടറും യാത്ര അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ചു. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ചുരാചന്ദ്പുരിൽ പോകുന്നതിന് തടസമില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. തുടർന്നാണ് രാഹുലും സംഘവും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ചുരാചന്ദ്പുരിലെത്തിയത്.

ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ചുരാചന്ദ്പുരിൽ പോകാമെന്ന് നേരത്തേ നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും രാഹുൽ ഇത് നിരസിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് മൊയ് രാങ്ങിലെ മെയ്തെയ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊലീസ് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല.

കുക്കി ക്യാംപുകൾ രാഹുൽ സന്ദർശിക്കുകയും മെയ്തെയ് ക്യാംപുകൾ സന്ദർശിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ബിജെപി ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.

