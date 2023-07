പുറത്തായ സെന്തിൽ അകത്തായതെങ്ങനെ?: അമിത്ഷാ ഉപദേശിച്ചു; ഗവർണർ അനുസരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ സെന്തിൽ ബാലാജിയെ തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു പുറത്താക്കാനുള്ള തന്റെ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവർണർ ആർ.എൻ.രവി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചു. പരസ്യമാക്കപ്പെട്ട ഈ നടപടി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ഉപദേശാനുസരണമാണോ ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന ചോദ്യത്തിനു വഴിവയ്ക്കുന്നു.

സെന്തിലിന്റെ വിഷയത്തിൽ അറ്റോർണി ജനറലിനോട് ആലോചിക്കുന്നതാവും വിവേകമെന്ന് അമിത് ഷാ ഉപദേശിച്ചെന്നു ഗവർണർ വെളിപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ കത്തിലാണ്. ഫലത്തിൽ, സെന്തിലിനെ പുറത്താക്കാൻ നിയമോപദേശമില്ലാതെ ഉത്തരവിട്ടത് അവിവേകമായിരുന്നുവെന്ന് ഗവർണർ പരോക്ഷമായി സമ്മതിച്ചു.

അമിത് ഷായുടെ ഉപദേശം ലഭിച്ചെന്നും അത് എന്തായിരുന്നുവെന്നും ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിയോടു കത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ആരുടെ താൽപര്യപ്രകാരമെന്നതു രാഷ്ട്രീയമായി പ്രാധാന്യമുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഉത്തരവു മരവിപ്പിച്ചത് ആരുടെ നിർദേശാനുസരണമെന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യത ഗവർണർക്കില്ലായിരുന്നു.

സെന്തിലിനെ പുറത്താക്കുകയെന്ന കടുത്ത നടപടിക്ക് ഗവർണർ തുനിഞ്ഞത് കേന്ദ്രവുമായി ആലോചിക്കാതെയാണെന്ന സൂചന കത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു.

പ്രതിപക്ഷത്തിന് തങ്ങളെ അടിക്കാൻ പുതിയൊരു വടി നൽ‍കാൻ താൽപര്യപ്പെടാതെ, ഗവർണറുടെ തെറ്റ് അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ടു പരസ്യമായി സമ്മതിപ്പിച്ച് തിരുത്തിക്കുകയാണു കേന്ദ്രം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഡിഎംകെ അടങ്ങിയിരിക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഗവർണർക്ക് ഇന്നലെ സ്റ്റാലിൻ എഴുതിയ വിശദമായ മറുപടി. അമിത് ഷായുടെ പരസ്യമാക്കപ്പെട്ട ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ച് ഇനി ചോദ്യമുയരാം.

കേസുകളുടെ പേരിൽ മന്ത്രിസഭയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, ഒട്ടേറെ കേസുകളുള്ളപ്പോഴും അമിത് ഷാ എങ്ങനെ ഗുജറാത്ത് മന്ത്രിസഭയിൽ തുടർന്നുവെന്ന ചോദ്യവും ഗവർണറോടു ഉന്നയിച്ചെന്നാണ് തമിഴ്നാട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ.പൊൻമുടിയുടെ പ്രസ്താവന.

അയൽസംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണറുടെ നടപടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇന്നലെ നൽകിയ വിശദീകരണവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാലിനോടുള്ള പ്രീതി (പ്ലഷർ) താൻ പിൻവലിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രിക്കെതിരെ ഭരണഘടനാപരമായി ഉചിതമായ നടപടി വേണമെന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോടു ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കുകയെന്നല്ല താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഇന്നലെ ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

ഗവർണറുടെ പ്രീതി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഭരണഘടനാപരമായി ഉചിതമായ നടപടി മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കലല്ലാതെയെന്താണ്? മന്ത്രിയിൽ തനിക്കുള്ള വിശ്വാസം തെല്ലും മങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നടപടി ആവശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മറുപടി. സെന്തിലിനെ സംബന്ധിച്ച ഗവർണറുടെ കത്തുകൾ നിഷ്കരുണം തള്ളുന്നുവെന്നാണ് ഇന്നലെ സ്റ്റാലിൻ നൽകിയ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാവുന്നത്.

English Summary: Tamilnadu governor RN Ravi freezed order to remove Senthil Balaji as minister after advice from Amit Shah