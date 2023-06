സ്റ്റാലിൻ ചോദ്യംചെയ്തു; മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിയെ പുറത്താക്കിയ നടപടി മരവിപ്പിച്ച് ഗവർണർ

ചെന്നൈ ∙ കോഴക്കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാൾ മന്ത്രിസഭയിൽ തുടരുന്നത് അന്വേഷണത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിയെ പുറത്താക്കിയ തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർ.എൻ.രവി രാത്രി വൈകി തീരുമാനം റദ്ദാക്കി. നിയമോപദേശം തേടിയതിനു ശേഷം മാത്രം തുടർനടപടി മതിയെന്നാണ് പുതിയ തീരുമാനം. മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള രാജ്ഭവന്റെ പത്രക്കുറിപ്പും പിൻവലിച്ചു. ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഔദ്യോഗിക കത്തിലൂടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ മന്ത്രി സെന്തിൽ‌ ബാലാജി വകുപ്പില്ലാ മന്ത്രിയായി തുടരും.

മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിയെ പുറത്താക്കിയ ഗവർണറുടെ നടപടിയെ ചോദ്യംചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി എം.െക.സ്റ്റാലിൻ തീരുമാനം നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്നു രാത്രി വൈകി തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർ.എൻ.രവി തീരുമാനം റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 14ന് ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സെന്തിൽ നിലവിൽ ബൈപാസ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി ജൂലൈ 12 വരെ ചെന്നൈ കോടതി നീട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്.

English Summary: Tamil Nadu Governor took back its order to dismiss Jailed Minister