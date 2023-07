സെന്തിൽ ബാലാജി വിഷയം: ഗവർണർ പിൻവാങ്ങിയത് അമിത് ഷാ ഇടപെട്ടപ്പോൾ; കടുപ്പിച്ച് ഡിഎംകെ

ചെന്നൈ ∙സെന്തിൽ ബാലാജിയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നു നീക്കിയ ഉത്തരവ് നിയമോപദേശം തേടാനെന്ന പേരി‍ൽ ഗവർണർ ആർ.എൻ.രവി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പിൻവലിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാൻ തയാറെടുത്ത് ഡിഎംകെ. മന്ത്രിസഭയുടെ പൂർണ അധികാരം തനിക്കാണെന്നും സെ ന്തിൽ വകുപ്പില്ലാ മന്ത്രിയായി തുടരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ ഗവർണർക്കു കൈമാറി.

മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കാൻ ഭരണഘടനാപരമായി അധികാരമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാണു ഗവർണർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. എന്നാൽ, അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശം തേടാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ നിർദേശിച്ചതിനാലാണ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചതെന്നാണു രാജ്ഭവന്റെ വിശദീകരണം. ഉത്തരവിനു നിയമസാധുതയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് രവി പിൻവാങ്ങിയതെന്നാണു സൂചന. താൻ മുൻപു നൽകിയ കത്തുകൾക്കു മോശം ഭാഷയിലാണു സർക്കാർ മറുപടി നൽകിയതെന്ന പരിഭവവും സെന്തിലിനെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ ഗവർണർ ചേർത്തിരുന്നു.

വംശീയവൈവിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയ നയം

∙ കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎസിലെ വനിതകളുടെ ഗർഭഛിദ്രാവകാശം റദ്ദാക്കിയതുപോലെ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കുന്ന വിധിയാണു സുപ്രീം കോടതിയുടേത്. 1965 ൽ പ്രസിഡന്റ് ലിൻഡൻ ബി. ജോൺസണാണ് ഈ പ്രവേശന നയത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. വിദ്യാർഥിയുടെ പാഠ്യ, പാഠ്യേതര മികവിനു പുറമേ വംശ പശ്ചാത്തലം കൂടി പരിഗണിച്ച് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന നയമായാണ് ഇതു തുടർന്നു പോന്നത്.

എന്നാൽ, വംശം നോക്കിയല്ല, മറിച്ച് വിദ്യാ‍ർഥിയുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജോൺ റോബർട്സ് എഴുതിയ വിധിയിൽ പറയുന്നു. അരിസോന, കലിഫോർണിയ, ഫ്ലോറിഡ, ഐഡഹോ, മിഷിഗൻ, നെബ്രാസ്ക, ന്യൂഹാംഷർ, ഓക്‌ലഹോമ, വാഷിങ്ടൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരത്തേ തന്നെ ഇത്തരം പ്രവേശന നയം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

