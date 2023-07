മണിപ്പുർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി തടഞ്ഞ് അനുയായികൾ; രാജിക്കത്ത് കീറിയെറിഞ്ഞു, നാടകമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

മണിപ്പുർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നു രാജിവയ്ക്കാൻ രാജ്ഭവനിലേക്കു പുറപ്പെട്ട ബിരേൻ സിങ്ങിനെ അനുയായികൾ തടഞ്ഞ് രാജിക്കത്ത് കീറിയെറിഞ്ഞു. രാജിവയ്ക്കാനില്ലെന്നു ബിരേൻ സിങ് പിന്നീടു പ്രഖ്യാപിച്ചു. 130 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട വംശീയകലാപം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന ആക്ഷേപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു മുഖ്യമന്ത്രി രാജിക്കു തയാറായത്.

ബിരേൻ സിങ് രാജിവയ്ക്കുമെന്ന വാർത്ത പരന്നു മിനിറ്റുകൾക്കകം തീവ്ര മെയ്തെയ് സംഘടനയായ ആരംഭായ് തൊംഗലിന്റെ കറുത്ത ടീഷർട്ടണിഞ്ഞ നൂറുകണക്കിനു ചെറുപ്പക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതി വളഞ്ഞു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടരയോടെയാണു മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്ഭവനിലേക്കു പുറപ്പെട്ടത്. വാഹനവ്യൂഹം ഔദ്യോഗികവസതിയുടെ ഗേറ്റ് കടന്നയുടൻ ജനക്കൂട്ടം വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു. കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് രാജിവയ്ക്കരുതെന്നു സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി എഴുതിയ കടലാസ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ സ്ത്രീകൾ അതു കീറിയെറിഞ്ഞു. തുടർന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വസതിയിലേക്കു മടങ്ങി.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജിസന്നദ്ധതയും ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രതികരണവും നേരത്തേ തയാറാക്കിയ നാടകത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നു പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഇംഫാൽ നഗരത്തിൽ വൻ സംഘർഷമുണ്ടായിട്ടും കർഫ്യൂ ഇളവ് ഇന്നലെ 4 വരെ നീട്ടിയതു ജനക്കൂട്ടത്തിനു സൗകര്യമൊരുക്കാനാണെന്നും ആക്ഷേപമുയർന്നു.

ഇതിനിടെ, കാങ്‌പോക്പി ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാ സേനയുടെ വെടിയേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുക്കി ഗ്രാമങ്ങൾ ആക്രമിക്കാനെത്തിയ മെയ്തെയ് യുവാക്കളാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കലാപം തുടർന്നാൽ ബിരേൻ സിങ് രാജിവച്ചു രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിനു ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായേക്കും. ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് എംപിയും വിദേശകാര്യസഹമന്ത്രിയുമായ ആർ.കെ.രഞ്ജനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണെന്ന നിർദേശം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

