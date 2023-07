മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബസിന് തീപിടിച്ച് 25 മരണം; ചാടിരക്ഷപ്പെട്ട 8 പേർക്കു പരുക്ക്

മുംബൈ ∙ നാഗ്പുരിൽ നിന്നു പുണെയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ സ്ലീപ്പർ ബസിനു തീപിടിച്ച് 3 കുട്ടികൾ അടക്കം 25 പേർ വെന്തുമരിച്ചു. ഡ്രൈവറും ക്ലീനറുമടക്കം രക്ഷപ്പെട്ട 8 പേർക്കും പരുക്കേറ്റു. അതിവേഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ബസിന്റെ ടയർ പൊട്ടിയെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. തുടർന്ന് പോസ്റ്റിലും ഡിവൈഡറിലും ഇടിച്ച് ബസ് മറിഞ്ഞപ്പോൾ ഡീസൽ ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീ പടർന്നെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, ടയർ പൊട്ടിയതിനു തെളിവില്ലെന്നും ഡ്രൈവറുടെ പിഴവിനാണ് സാധ്യതയെന്നും ആർടിഒ പറഞ്ഞു. ഡ്രൈവറെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. പൊട്ടിയ വിൻഡോ ഗ്ലാസുകളിലൂടെ പുറത്തു ചാടിയവരാണ് രക്ഷപ്പെട്ട 8 പേരും.

നാഗ്പുർ–മുംബൈ സമൃദ്ധി എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ വിദർഭ മേഖലയിലെ ബുൽഡാനയിൽ ശനി പുലർച്ചെ ഒന്നരയ്ക്കാണ് അപകടം. ട്രാവൽസ് കമ്പനിയുടേതാണു ബസ്. യാത്രക്കാർ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നതാണ് ഇത്രയേറെ പേർ മരിക്കാൻ കാരണം. വാതിലിന്റെ വശം മുകൾഭാഗത്തേക്ക് ആയാണ് ബസ് മറിഞ്ഞത് എന്നതും രക്ഷപ്പെടാനുളള വഴിമുടക്കി. കിടക്കകളിലേക്കും കർട്ടനുകളിലേക്കും തീപടർന്നത് ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടി. മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധമായതിനാൽ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷമാകും ബന്ധുക്കൾക്കു കൈമാറുക. നാഗ്പുർ, വാർധ, യവത്‌മാൾ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ ഏറെ. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന മറ്റൊരു ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണു മരിച്ചത്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് 450 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അപകടം.

അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപ സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതീവദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 2 ലക്ഷം രൂപ വീതവും അനുവദിച്ചു. ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസം മാത്രം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ചെറുതും വലുതുമായ ആയിരത്തിലേറെ അപകടങ്ങളാണ് നാഗ്പുർ–മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേയിലുണ്ടായത്; മരണം നൂറിലേറെയാണ്.

English Summary: Maharashtra: 25 people charred to death as bus catches fire on Samruddhi Mahamarg Expressway