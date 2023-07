മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണത്തിനു പ്രിയങ്ക; ലക്ഷ്യം ഗ്വാളിയർ – ചമ്പൽ മേഖല

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയർ – ചമ്പൽ മേഖലയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണം നയിക്കാൻ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രംഗത്തിറങ്ങും. കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ ശക്തികേന്ദ്രത്തിലാണ് പാർട്ടി പ്രിയങ്കയെ ഇറക്കുന്നത്. ഈ മാസം 20നു ശേഷം പ്രിയങ്ക ഇവിടെ റാലി നടത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

സിന്ധ്യ മറുകണ്ടം ചാടിയെങ്കിലും മേഖലയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകുമെന്നാണു കോൺഗ്രസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. 2018 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെയുള്ള 34ൽ 26 സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേടിയിരുന്നു. ഈ വർഷമവസാനം നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് 26 സീറ്റ് വരെ നേടാമെന്ന ‘സി വോട്ടർ’ സർവേ ഫലം പാർട്ടിക്ക് ഊർജമായിട്ടുണ്ട്. 2020 ൽ സിന്ധ്യയ്ക്കൊപ്പം ബിജെപിയിലേക്കു പോയ രാകേഷ് കുമാർ ഗുപ്ത, ബെയ്ജ്‌നാഥ് സിങ് യാദവ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചെത്തിയതും കരുത്താകും.

മറുവശത്ത്, ബിജെപിയുടെ മുന്നേറ്റം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സിന്ധ്യയ്ക്ക് അഭിമാനപ്രശ്നമാണ്. സിന്ധ്യയെ ബിജെപി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്ന സൂചനകൾ പ്രകടമാണ്. സിന്ധ്യ അനുകൂലികൾക്ക് സീറ്റ് നൽകുന്നതിനോടു പ്രാദേശിക നേതാക്കളിൽ പലർക്കും എതിർപ്പുണ്ട്.

