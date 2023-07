എൻസിപി തർക്കം: നിലപാട് എടുക്കാനാവാതെ സ്പീക്കർ

മുംബൈ ∙ എൻസിപിയിൽ ഇരുപക്ഷങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ചു കൃത്യമായ ധാരണയില്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സ്പീക്കറും ബിജെപി നേതാവുമായ രാഹുൽ നർവേക്കർ പറഞ്ഞു. മറുപക്ഷത്തെ എംഎൽഎമാരെ അയോഗ്യരാക്കാൻ ഇരുകൂട്ടരും കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരിശോധിച്ച് ഉചിത സമയത്തു തീരുമാനം എടുക്കും. ഇതേസമയം, ശിവസേനാ എംഎൽഎമാരുടെ അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതി സ്പീക്കർക്കു കൈമാറിയിട്ട് 50 ദിവസം പിന്നിട്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല.



എൻസിപിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം എംഎൽഎമാരെയും പാളയത്തിൽ എത്തിച്ച് ഷിൻഡെ വിഭാഗം ശിവസേനയെ മറികടന്നു രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയാകാനാണ് അജിത് വിഭാഗത്തിന്റെ പദ്ധതി. കഴിഞ്ഞ വർഷം 16 എംഎൽഎമാരുമായി ശിവസേനയിൽ വിമതനീക്കം തുടങ്ങിയ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ അംഗബലം പിന്നീട് 40 ആക്കി ഉയർത്തി. സമാന രീതിയിൽ കൂടുതൽ പേരെ ശരദ് പവാർ ക്യാംപിൽനിന്ന് എത്തിക്കാനാണ് അജിത്തിന്റെ പദ്ധതി. 53ൽ 43 എംഎൽഎമാരെയാണ് അജിത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 9 എംഎൽസിമാരിൽ 6 പേരെയും. പ്രഫുൽ പട്ടേലും അജിത് പവാറും ചേർന്നാണു നീക്കങ്ങൾക്കു ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഷിൻഡെ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത 9 പേർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി 44 പേരും തങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണെന്ന് ശരദ് പവാർ വിഭാഗം നേതാവ് ജയന്ത് പാട്ടീൽ അവകാശപ്പെട്ടു. ജില്ലാ ഘടകങ്ങളും ഭാരവാഹികളും ആർക്കൊപ്പമാണെന്ന ചിത്രം തെളിയുന്നതേയുള്ളൂ. ഇരുവിഭാഗങ്ങളും മുംബൈയിൽ നാളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വന്നേക്കും. ഗോവ, കേരള ഘടകങ്ങൾ ശരദ് പവാറിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിമതനീക്കത്തിൽ പുതുമയില്ല: ശരദ് പവാർ



അജിത്തിന്റെ വിമതനീക്കം തന്റെ തിരക്കഥയാണെന്ന പ്രചാരണം ശരദ് പവാർ തള്ളി. ‘‘ഒരു വിധത്തിലും അജിത്തിന്റെ നടപടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പാർട്ടിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ദൗത്യം. വിമതനീക്കം ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പുതുമയായിരിക്കും. എന്നാൽ, എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ചിഹ്നത്തിനും പ്രാധാന്യം കാണുന്നില്ല. അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ 5 ചിഹ്നങ്ങളിലെങ്കിലും മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്’’– അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.



മോദിയെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ അലക്കുപൊടി പോസ്റ്റർ



ന്യൂഡൽഹി ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിക്കു പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കോൺഗ്രസിന്റെ പരിഹാസം. ‘മോദി വാഷിങ് പൗഡർ’ എന്ന പേരിൽ അലക്കുപൊടിയുടെ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ചത്. ‘ഏത് അഴിമതിക്കാരനെയും മന്ത്രിയാക്കുമെന്ന ഗാരന്റി’ എന്ന വാചകവും മോദിയുടെ ചിത്രം സഹിതമുള്ള പോസ്റ്ററിലുണ്ട്. ആരെയും അലക്കി വെളുപ്പിക്കുന്ന പൊടിയാണിതെന്നു കോൺഗ്രസ് പരിഹസിച്ചു.



ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അജിത് പവാർ അടക്കം അഴിമതിയാരോപണം നേരിടുന്നവർ ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേർന്നതോടെ കേസുകളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരായി എന്ന ആക്ഷേപം സൂചിപ്പിച്ചാണു പോസ്റ്റർ ഇറക്കിയത്.

