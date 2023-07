4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രസിഡന്റുമാരെ ബിജെപി മാറ്റി

ന്യൂഡൽഹി ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രസിഡന്റുമാരെ ബിജെപി മാറ്റി. കേന്ദ്ര ടൂറിസം, സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ജി.കിഷൻ റെഡ്ഡിയാണ് തെലങ്കാനയിലെ പുതിയ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ബണ്ടി സഞ്ജയ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുമെന്ന സൂചന ഇതോടെ ശക്തമായി. പുതുതായി നിയമിച്ചവരിൽ 2 പേർ മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ്.

പുതിയ പ്രസിഡന്റുമാർ ഇവരാണ്. തെലങ്കാന: ജി.കിഷൻ റെഡ്ഡി, ആന്ധ്രപ്രദേശ്: മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന ഡി.പുരേന്ദേശ്വരി, പഞ്ചാബ്: മുൻ പിസിസി പ്രസിഡന്റും മുൻ സ്പീക്കർ ബൽറാം ഝാക്കറുടെ മകനുമായ സുനിൽ ഝാക്കർ, ജാർഖണ്ഡ്: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബാബുലാൽ മറാൻഡി.

മുൻ ബിആർഎസ് നേതാവ് ഈറ്റാല രാജേന്ദർ തെലങ്കാന ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമിതി പ്രസിഡന്റാവും. മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവും ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന കിരൺ കുമാർ റെഡ്ഡിയെ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റുമാരെക്കൂടി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മാറ്റുമെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: New presidents for BJP in four states