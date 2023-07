യുഎസിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ ഷാറുഖ് ഖാനു പരുക്ക്

മുംബൈ ∙‌ യുഎസിലെ കലിഫോർണിയയിലുളള ലൊസാഞ്ചലസിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ഷാറുഖ് ഖാനു പരുക്കേറ്റു. മൂക്കിൽനിന്നു രക്തപ്രവാഹം നിലയ്ക്കാതെ വന്നതിനെത്തുടർന്ന് യുഎസിലെ ആശുപത്രിയിൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. താരം ഇന്ത്യയി‌ൽ തിരിച്ചെത്തിയെന്നും ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണെന്നുമാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.



അപകടത്തിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ലോകമെമ്പാടും വൻ വിജയം കൊയ്ത ‘പഠാനു’ ശേഷം അടുത്തതായി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ഷാറുഖ് ചിത്രം അറ്റ്ലീയുടെ ‘ജവാനാ’ണ്.

English Summary : Shahrukh Khan injured while shooting in US