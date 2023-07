രാഷ്ട്രീയ അരങ്ങേറ്റം: അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ വിജയ്; ലക്ഷ്യം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ചെന്നൈ ∙ 2026ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അരങ്ങേറുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടൻ വിജയ് അഭിനയത്തിൽ നിന്നു താൽക്കാലിക ഇടവേളയെടുക്കുമെന്ന് സൂചന. നടന്റെ രാഷ്ട്രീയ പര്യടനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന ഉടൻ പുറത്തുവരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്താനാണ് ആലോചന.

2024 മേയ് മാസത്തോടെ ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഒരു ചിത്രം കൂടി പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനിടെ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. എന്തും നേരിടാൻ തയാറായിക്കണമെന്ന് ആരാധക സംഘമായ വിജയ് മക്കൾ ഇയക്കത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളോടു നടൻ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥികളെ ഈയിടെ അനുമോദിച്ചതും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

English Summary: Tamil actor vijay to keep away from movies to enter politics