കേരള, തെലങ്കാന ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.വി.ഭട്ടി, തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉജ്വൽ ഭുയാൻ എന്നിവരെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരാക്കാൻ കൊളീജിയം ശുപാർശ ചെയ്തു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഇരുവർക്കും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കു സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. മലയാളിയായ ജസ്റ്റിസ് കെ.എം.ജോസഫ് ഉൾപ്പെടെ 3 പേർ വിരമിച്ച ഒഴിവിലേക്ക് ഇരുവരെയും നിയമിക്കാനാണു കൊളീജിയത്തിന്റെ ശുപാർശ. സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലവിൽ 3 ഒഴിവുണ്ട്. 34 ആണ് അനുവദനീയ അംഗബലം.



2013 മുതൽ ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതിയിൽ ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ് ഭട്ടി 2019ലാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിയമിതനായത്. കഴിഞ്ഞ മേയ് 26നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി. ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ജസ്റ്റിസ് ഭട്ടിയെ നിയമിക്കുന്നതിലൂടെ ആന്ധ്രയ്ക്കു സുപ്രീം കോടതിയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കൊളീജിയം വിലയിരുത്തി. 2011 മുതൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ് ഉജ്വൽ 2022ലാണ് തെലങ്കാനയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായത്.

English Summary : Chief Justices of Kerala and Telangana to Supreme Court