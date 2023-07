പദവികൾ പങ്കിടുന്നതിൽ അസ്വസ്ഥത; ഉദ്ധവ് വിളിച്ചാൽ പോകുമെന്ന് ഷിൻഡെ പക്ഷ എംഎൽഎമാർ

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എൻഡിഎ സർക്കാരിലേക്ക് എൻസിപി അജിത് പവാർ വിഭാഗം കൂടി എത്തിയതോടെ സഖ്യകക്ഷിയായ ശിവസേന (ഷിൻഡെ) പക്ഷത്ത് അസ്വസ്ഥത. എൻസിപിയിൽ നിന്നെത്തിയ 9 പേർ മന്ത്രിമാരാകുകയും പ്രധാന വകുപ്പുകൾക്കായി സമ്മർദം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണിത്. ഉദ്ധവ് താക്കറെ തിരിച്ചു വിളിച്ചാൽ പരിഗണിക്കുമെന്ന് ശിവസേന ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിലെ മുതിർന്ന നേതാവും മന്ത്രിയുമായ ശംഭുരാജ് ദേശായ് പ്രതികരിച്ചു. ക്ഷണിച്ചാൽ തള്ളിക്കളയില്ലെന്നു മറ്റു ചില നേതാക്കളും പറയുന്നു. എംഎൽഎമാരുടെ യോഗം ഷിൻഡെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 145 പേരാണു വേണ്ടത്. ബിജെപി, ഷിൻഡെ പക്ഷം, സ്വതന്ത്രർ എന്നിവർ ചേർന്ന് 160 ൽ അധികം പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരിക്കെയാണ് എൻസിപിയെക്കൂടി ഭരണപക്ഷത്തേക്കു കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു കൊല്ലമായി ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഇരുപതിലേറെ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിലെ എംഎൽഎമാരെ പരിഗണിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കെയാണ് എൻസിപിയുടെ വരവ്. ഷിൻ‍ഡെ വിഭാഗം വക്താവും മന്ത്രിയുമായ ദീപക് കേസർക്കറുടെ വസതിയിൽ ചേർന്ന പാർട്ടി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പല എംഎൽഎമാരും നേതാക്കളും രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എല്ലാം ത്യജിച്ച് കഴിയാനാണോ സേന പിളർത്തി ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേർന്നതെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് സഞ്ജയ് ഷിർസാഠ് ചോദിച്ചു.

English Summary: Eknath Shinde and supporters uneasy over Ajit Pawar faction's entry to NDA government in Maharashtra