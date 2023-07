ആദിവാസിയുവാവിന്റെ ദേഹത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ

ഭോപാൽ ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ സിദ്ധി ജില്ലയിൽ ആദിവാസിയുവാവിന്റെ ദേഹത്തു മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ, പ്രതിയായ പ്രവേശ് ശുക്ലയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ ബിജെപി സർക്കാർ നാലംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ്, പ്രതിക്കു ബിജെപി ബന്ധമുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ചു. ബിജെപി നിഷേധിച്ചു.



ചൊവ്വാഴ്ച വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ രാജ്യമെങ്ങും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു. പിന്നാലെയാണു പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ദേശീയ സുരക്ഷാനിയമം (എൻഎസ്എ), പട്ടികവിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്ന നിയമം എന്നിവ അടക്കം 4 വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണു കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 2ന് പ്രവേശ് ശുക്ല അറസ്റ്റിലായി. പ്രതിയുടേതു മനുഷ്യനു നിരക്കാത്ത ഹീനവും അപലപനീയവുമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നരോത്തം മിശ്ര പറഞ്ഞു.

സിദ്ധി ജില്ലയിലെ കുബ്രി ഗ്രാമത്തിലാണു സംഭവം നടന്നത്. ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യാനെത്തിയ യുവാവ് കടയുടെ തിണ്ണയിലിരിക്കുമ്പോഴാണു ശുക്ല എത്തി മൂത്രമൊഴിച്ചതെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. കടയുടമ തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. അതിനിടെ, പ്രവേശിന്റെ പിതാവിന്റെ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം അധികൃതർ ഇടിച്ചുനിരത്തി. ചട്ടം ലംഘിച്ചു നിർമിച്ചതുകൊണ്ടാണു നടപടിയെന്നാണു വിശദീകരണം.

അതേസമയം, ഏതാനും മാസം പഴക്കമുള്ള വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നതെന്നും ബിജെപി പ്രാദേശിക നേതാവായ പ്രതിയെ ഭയന്നാണ് യുവാവ് പൊലീസിനെ സമീപിക്കാതിരുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കാന്തിലാൽ ഭൂരിയ ആരോപിച്ചു. പ്രതിക്ക് ഉന്നത ബിജെപി നേതാക്കളുമായി അടുപ്പമുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മകൻ ബിജെപി എംഎൽഎ കേദാർ ശുക്ലയുടെ പ്രതിനിധിയാണെന്നും ഇതുകാരണമാണു പ്രതിപക്ഷം ആക്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രവേശിന്റെ പിതാവ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

ബിജെപിക്കു ഗോത്രവർഗക്കാരോടും ദലിതരോടുമുള്ള വെറുപ്പാണു മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടതെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധി പറഞ്ഞു. വിവിധ ദലിത്, ആദിവാസി സംഘടനകൾ ഇൻഡോറിൽ പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തി.

ഇതിനിടെ, പെൺകുട്ടികളെ അപമാനിച്ചെന്നാരോപിച്ച് 2 ദലിത് യുവാക്കളെ മർദിച്ച ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗക്കാരായ 6 പേരെ ശിവപുരി ജില്ലയിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 7 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.

