അജിത്തിനൊപ്പം പോയ 4 എംഎൽഎമാർ പവാറിനൊപ്പം തിരിച്ചെത്തി; എൻസിപിയിൽ ഇന്ന് ബലപരീക്ഷണം

മുംബൈ ∙ എൻസിപി പിളർപ്പിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ ബലപരീക്ഷയിലെ വിജയിയെ ഇന്നറിയാം. പാർട്ടി പിളർത്തി 8 എംഎൽഎമാരുമായി അജിത് പവാർ എൻഡിഎ പാളയത്തിലേക്കു നീങ്ങിയ േശഷം ആദ്യമായി ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ യോഗം ഇന്ന് ചേരും- രാവിലെ 11ന് ബാന്ദ്രയിൽ അജിത് പക്ഷവും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് ദക്ഷിണ മുംബൈയിൽ ശരദ് പവാർ വിഭാഗവും. എംഎൽഎമാർ, എംപിമാർ, മറ്റു ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കാൻ ഇരുവിഭാഗവും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അജിത് പവാറിനൊപ്പമായിരുന്ന 2 എംഎൽഎമാർ നിലപാട് മാറ്റി. സത്താറയിൽ നിന്നുള്ള മക്രാന്ത് പാട്ടീൽ, ഷഹാപുർ എംഎൽഎ ദൗലത്ത് ദരോഡ എന്നിവരാണ് എൻസിപി അധ്യക്ഷന്റെ പാളയത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. അജിത് പക്ഷത്ത് എന്നു കരുതിയ മറ്റ് 2 എംഎൽഎമാരും തങ്ങൾ ശരദ് പവാറിനൊപ്പമാണെന്ന് അറിയിച്ചു. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ലോക്സഭാംഗം അമോൽ കോലയും ആദ്യ നിലപാട് തിരുത്തിയിരുന്നു.

53 എംഎൽഎമാരിൽ 40 പേരുടെ പിന്തുണയാണ് അജിത്ത് അവകാശപ്പെടുന്നത്. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം ബാധകമാകാതിരിക്കാൻ മൂന്നിൽ രണ്ട് അംഗസംഖ്യയായ 36 പേരെ ഒപ്പം നിർത്തണം. അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് ഇരുപക്ഷങ്ങളും സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു മുന്നിലേക്കും വൈകാതെ വിഷയമെത്തും. 13 പേർ മാത്രമേ അജിത്തിന് ഒപ്പമുള്ളൂവെന്ന് ശരദ് പവാർ പക്ഷം അവകാശപ്പെട്ടു. തന്റെ ചിത്രം പോസ്റ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം വിമതരോട് നിർദേശിച്ചു. അതിനിടെ, എൻസിപി പിളർന്നതായി തനിക്ക് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ രാഹുൽ നർവേക്കർ പറഞ്ഞു.

ജനപ്രതിനിധികളും ഭാരവാഹികളുമായി പവാർ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. സുപ്രിയ സുളെ, സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ജയന്ത് പാട്ടീൽ, പുതിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജിതേന്ദ്ര ആവാഡ് എന്നിവർ എൻസിപി ജനപ്രതിനിധികളെയും പാർട്ടി ഭാരവാഹികളെയും ഒപ്പം നിർത്താനുളള നീക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കി. മറുവശത്ത് അജിത് പവാർ, പ്രഫുൽ പട്ടേൽ എന്നിവരാണ് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നത്.

