അരുത്, പരസ്പരം കാലുവാരരുത്; നേതാക്കളോട് ഖർഗെ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സഹപ്രവർത്തകരെ കാലുവാരി തോൽപിക്കരുതെന്നും പാർട്ടിയുടെ വിജയത്തിനായി ഒന്നിച്ചുനിൽക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ ഉപദേശം. പാർട്ടിയുടെ പട്ടികവിഭാഗ, ഒബിസി, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതൃത്വ ശിൽപശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിലെ ചില സഹപ്രവർത്തകർ തന്നെ തോൽപിക്കാൻ ബിജെപിക്കൊപ്പം കൈകോർത്തു. ബിജെപിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കു തന്നെ തോൽപിക്കാനാവില്ല. പക്ഷേ, എന്തുകൊണ്ടോ ചിലർ അവർക്കൊപ്പം ചേർന്നു. അന്ന് തന്നെ തോൽപിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയവർക്കെല്ലാം കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ സ്ഥാനാർഥിത്വം നൽകി. പാർട്ടിയുടെ വിജയം മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം – ഖർഗെ പറഞ്ഞു.

