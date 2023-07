അജിത് പവാറിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി എൻസിപി ഭരണഘടന പാലിക്കാതെ

മുംബൈ ∙ ശരദ് പവാറിനെ എൻസിപി ദേശീയ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തു നിന്നു നീക്കി പകരം അജിത്തിനെ നിശ്ചയിച്ചത് പാർട്ടി ഭരണഘടന പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം ആരോപിച്ചു. എൻഡിഎ സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നതിനു ശേഷവും ശരദ് പവാറാണ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എന്നു പറഞ്ഞ വിമതർ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനു നൽകിയ കത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം മുൻപുതന്നെ അജിത്തിനെ അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തെന്നും തങ്ങളാണു യഥാർഥ എൻസിപി എന്നും പിന്നീട് അവകാശപ്പെടുകയായിരുന്നു.

നിലവിലുള്ള പാർട്ടി അധ്യക്ഷന് (ശരദ് പവാർ) പുതിയ അധ്യക്ഷന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകണമെന്നാണ് നിയമാവലി നിർദേശിക്കുന്നത്. ഇതും, തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും പാലിച്ചിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളുടെ തീയതി മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണു മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥ. സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇതൊന്നും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല.

അതിനിടെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിയായ അജിത് പവാർ വിഭാഗം നേതാവ് ഹസൻ മുഷ്‌രിഫിന് കള്ളപ്പണക്കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം ബോംബെ ഹൈക്കോടതി അടുത്ത മാസം 22 വരെ നീട്ടി. മന്ത്രി ഡയറക്ടറായ പഞ്ചസാര മില്ലിനുവേണ്ടി വ്യാജ കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 158 കോടി നിക്ഷേപിച്ചെന്നാണ് ഇഡി കേസ്. ബിജെപി മുൻ എംപി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തത്.

English Summary: Allegation that Ajit Pawar did not follow procedures in taking charge as party national president