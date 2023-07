സിന്ധു നദീജലകരാർ തർക്കം: പാക്കിസ്ഥാന്റെ പരാതി പരിഗണിക്കും: ഹേഗ് കോടതി; സഹകരിക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

ആംസ്റ്റർഡാം ∙ സിന്ധു നദീജല കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ 2016 ൽ നൽകിയ പരാതി പരിഗണിച്ചു തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാൻ ഹേഗിലെ രാജ്യാന്തര തർക്കപരിഹാര കോടതി തീരുമാനിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ പരാതിയും അതു പരിഗണിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും നദീജല കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധമറിയിച്ചു.



സിന്ധു നദീജല കരാറിലെ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് തർക്കങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് നിഷ്പക്ഷ വിദഗ്ധനാണെന്ന് ഇന്ത്യ വാദിക്കുന്നു. വിദഗ്ധൻ ഇപ്പോഴത്തെ തർക്കവും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, ഹേഗിലെ കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു. നടപടികളുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള തർക്കപരിഹാരശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ സമാന്തരനടപടി ചട്ടലംഘനമാണ്. നിഷ്പക്ഷ വിദഗ്ധൻ‍ ഇടപെട്ടുള്ള നടപടികളുമായി ഇന്ത്യ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ യോഗം ഫെബ്രുവരി 27നും 28നും നടന്നു. അടുത്ത യോഗം സെപ്റ്റംബറിലാണ്. കരാർ പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാക്കിസ്ഥാനുമായുളള ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. സിന്ധു നദിയുടെയും പോഷകനദികളിലെയും ജല ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന കരാർ ലോകബാങ്കിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ 1960 സെപ്റ്റംബർ 19നു പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റുവും പാക്ക് പ്രസിഡന്റ് അയൂബ് ഖാനും കറാച്ചിയിൽവച്ച് ഒപ്പുവച്ചതാണ്.

കരാറനുസരിച്ച് പടിഞ്ഞാറുള്ള സിന്ധു, ഝലം, ചിനാബ് നദികൾ പാക്കിസ്ഥാനും കിഴക്കുള്ള ബിയാസ്, റാവി, സത്‍ലജ് നദികൾ ഇന്ത്യയ്ക്കുമാണ്. ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത ചെറുനദികൾ വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിധേയമായി ഇന്ത്യയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാനും ഉപയോഗിക്കാം. ഝലം, ചിനാബ് നദികളിൽ ഇന്ത്യ കിഷൻഗംഗ, റത്‌ലെ എന്നീ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ നിർമിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ തർക്കം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇരുപദ്ധതികളും നിർമാണഘട്ടത്തിലാണ്.

