ഹൈദരാബാദിൽ ട്രെയിനിൽ തീ; യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ

ഹൈദരാബാദ് ∙ ഹൗറ– സെക്കന്തരാബാദ് പാതയിലോടുന്ന ഫലക്നുമ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന്റെ 7 കോച്ചുകൾക്ക് ഹൈദരാബാദിനു സമീപം ബൊമ്മൈപള്ളിയിൽ വച്ചു തീപിടിച്ചു. യാത്രക്കാർക്കു പരുക്കില്ല.



ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. 3 കോച്ചുകൾ പൂർണമായും 2 കോച്ചുകൾ ഭാഗികമായും കത്തിനശിച്ചതായി റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. 2 കോച്ചുകളിലെ തീ തുടക്കത്തിലേ അണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആകെയുള്ള 18 കോച്ചുകളിൽ 11 എണ്ണം സുരക്ഷിതമായി വേർപെടുത്തി. യാത്രക്കാരെ ബസുകളിൽ ഹൈദരാബാദിലെത്തിച്ചു.

കോച്ചിൽനിന്നു പുകയുയരുന്നതു കണ്ട യാത്രക്കാരാണ് വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയത്. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് ചില ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കുകയോ വഴി തിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്തതായി റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

English Summary : Fire in train in Hyderabad,Passengers are safe