ബംഗാൾ അക്രമം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഗവർണർ

കൊൽക്കത്ത ∙ ബംഗാളിൽ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനിടെ നടന്ന അക്രമസംഭവങ്ങൾക്കു കാരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ പരാജയമാണെന്ന് തുറന്നടിച്ച് ഗവർണർ സി.വി.ആനന്ദബോസ്. അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു കാരണം സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷണർ രാജീവ് സിൻഹയാണെന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

കടുത്ത വിമർശനമാണ് കമ്മിഷണർക്കെതിരെ ഗവർണർ നടത്തിയത്. ‘ഞാൻ താങ്കളെ നിയമിച്ചു, താങ്കൾ എന്നെ നിരാശനാക്കി. കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ താങ്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു. പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ജനാധിപത്യം കൊല്ലപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആരാണ് കൊലപാതകി? താങ്കൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും’– ആനന്ദബോസ് പറഞ്ഞു.

