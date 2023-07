ഏകവ്യക്തിനിയമം: ക്രിസ്ത്യൻ, ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ക്രിസ്ത്യൻ, ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ ഏക വ്യക്തിനിയമത്തിന്റെ (യുസിസി) പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്നു വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി സംഘങ്ങൾക്കു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ, ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യമേറെയുള്ള നാഗാലാൻഡിൽനിന്നു പന്ത്രണ്ടംഗ പ്രതിനിധി സംഘം കഴിഞ്ഞദിവസം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണു ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. എന്നാൽ, സർക്കാരിൽനിന്നു സ്ഥിരീകരണമില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രി നെയ്ഫ്യു റിയോയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നാഗാലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള സംഘം. യുസിസിയെക്കുറിച്ചു ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആശങ്ക ധരിപ്പിച്ചതായി നാഗാലാൻഡ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. യുസിസി നീക്കത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ, ഗോത്ര മേഖലകളെ ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യം സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന് അമിത് ഷാ ഉറപ്പു നൽകിയെന്നാണു നാഗാലാൻഡ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം.

ഇതിനിടെ, ഏകവ്യക്തി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സർക്കാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഡൽഹി സിഖ് ഗുരുദ്വാര മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി (ഡിഎസ്ജിഎംസി) പതിനൊന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. യുസിസി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ സിഖ് വിഭാഗത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണിതെന്നു ഡിഎസ്ജിഎംസി പ്രതികരിച്ചു. .

ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ലെന്ന് നിയമ കമ്മിഷൻ

ഏകവ്യക്തി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വാട്സാപ്പിലും മറ്റു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ദേശീയ നിയമ കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചു. കമ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന പേരിൽ ചില ഫോൺ നമ്പറുകൾ സന്ദേശമായി പ്രചരിക്കുന്നു. ഇവയുമായി കമ്മിഷനു ബന്ധമില്ല. കമ്മിഷൻ സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ ഔദ്യോഗിക മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ മാത്രമേ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത വേണം. – കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

