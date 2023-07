കോയമ്പത്തൂർ ഡിഐജി സ്വയം വെടിവച്ചു മരിച്ചു

കോയമ്പത്തൂർ ∙ പ്രഭാത നടത്തത്തിനുശേഷം ക്യാംപ് ഓഫിസിലെത്തിയ ഡിഐജി ഗൺമാന്റെ പിസ്റ്റൾ വാങ്ങി സ്വയം വെടിവച്ചു മരിച്ചു. കോയമ്പത്തൂർ റേഞ്ച് ഡിഐജി സി.വിജയകുമാറാണ് (47) മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാവിലെ ആറരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. പിസ്റ്റൾ വാങ്ങി ഓഫിസ് മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ചു തലയിൽ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു എന്നു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ വി.ബാലകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു. ഏറെ നാളായി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും വിഷാദരോഗമുണ്ടെന്നും വിജയകുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നതായി സഹപ്രവർത്തകർ മൊഴി നൽകി. 4 ദിവസം മുൻപ് അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനായിരുന്നു.

നാൽപതാം വയസ്സു മുതൽ വിജയകുമാർ വിഷാദരോഗത്തിനു ചികിത്സയിലായിരുന്നെന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ ജോലിയിൽ നിന്നോ സമ്മർദം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായെന്നു ക്രമസമാധാന വിഭാഗം എഡിജിപി എ.അരുൺ വ്യക്തമാക്കി. അമിത ഉത്കണ്ഠ മൂലം ഒരേ കാര്യം തന്നെ പലതവണ ആവർത്തിച്ചു ചെയ്യുന്ന ഒബ്‌സസീവ് കംപൽസീവ് ഡിസോഡർ (ഒസിഡി) ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടായ ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ആമടക്കരപ്പട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കരിച്ചു.

2009 ബാച്ച് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വിജയകുമാർ ജനുവരി ആറിനാണു കോയമ്പത്തൂർ റേഞ്ച് ഡിഐജിയായി ചുമതലയേറ്റത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ നീറ്റ് പരീക്ഷ തട്ടിപ്പ്, ചെന്നൈയിലെ ശിവശങ്കർ ബാബയ്ക്കെതിരെയുള്ള പീഡന പരാതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകൾ അന്വേഷിച്ച സംഘത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു.

വിജയകുമാറിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ തമിഴ്‌നാട് ഗവർണർ ആർ.എൻ.രവി, മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അനുശോചിച്ചു. വെസ്റ്റ് സോൺ ഐജി ആർ.സുധാകറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണു മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിൽ ഡെന്റിസ്റ്റായ ഗീതാവാണിയാണു ഭാര്യ. മകൾ: നന്ദിത.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

