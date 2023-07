മർദനം, കാൽ നക്കിക്കൽ; 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആദിവാസി യുവാവിനുമേൽ മൂത്രമൊഴിച്ച സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ, മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയറിൽ ഒരാളെ മർദിക്കുകയും കാൽ നക്കിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തായി. സംഭവത്തിൽ 2 പേർ അറസ്റ്റിലായി. മർദനത്തിന് ഇരയായ വ്യക്തിയും പ്രതികളും ഗ്വാളിയർ ജില്ലയിലെ ദബ്ര പട്ടണവാസികളാണ്.

ഓടുന്ന വാഹനത്തിൽ വച്ച് ഇയാളുടെ മുഖത്തു തുടർച്ചയായി അടിക്കുന്നതും അസഭ്യം പറയുന്നതും തുടർന്നു നിർബന്ധിച്ചു കാൽ നക്കിക്കുന്നതും കാണാം. മറ്റൊരു വിഡിയോയിൽ ചെരുപ്പുകൊണ്ടു പലവട്ടം മുഖത്തടിക്കുന്നുണ്ട്. വിഡിയോ ദൃശ്യം ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, തന്റെ ദേഹത്തു മൂത്രമൊഴിച്ചതിന് അറസ്റ്റിലായ ആളെ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്നു ദശ്‌മത് റാവത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നാട്ടുകാരനായ പ്രതി തെറ്റു മനസ്സിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു. ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം (എൻഎസ്എ) പ്രകാരം ബുധനാഴ്ച അറസ്റ്റിലായ പ്രവേശ് ശുക്ല ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ്.

English Summary: Man thrashed forced to lick another persons feet in moving vehicle in Madhya Pradesh