പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമല്ല: കർണാടക ഹൈക്കോടതി

ബെംഗളൂരു ∙ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ അധിക്ഷേപവാക്കുകൾ അപകീർത്തികരമാണെങ്കിലും രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമല്ലെന്നു കർണാടക ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.



പൗരത്വനിയമത്തെ എതിർത്തു വിദ്യാർഥികൾ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചതിനു ബീദറിലെ ഷഹീൻ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ 2020 ജനുവരിയിൽ ചുമത്തിയ രാജ്യദ്രോഹക്കേസ് തള്ളിയ കലബുറഗി ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. ജൂൺ 14നു വിധി പറഞ്ഞ കേസിന്റെ വിവരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചെരിപ്പുകൊണ്ടടിക്കണമെന്ന വിധത്തിലുള്ള പരാമർശം അപകീർത്തികരവും നിരുത്തരവാദപരവുമാണ്.

സർക്കാരിനെതിരെ ക്രിയാത്മകവിമർശനം നടത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ നയപരമായ തീരുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭരണഘടനാച്ചുമതലയുള്ളവരെ അപമാനിച്ചാൽ, അതിനെ ഒരു വിഭാഗം എതിർക്കുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഹേമന്ത് ചന്ദനഗൗഡ ഗൗഡർ വിലയിരുത്തി.

English Summary : Speaking against PM is not treason says Karnataka High Court