ചാരക്കേസ്: പാക് വനിതയ്ക്ക് മിസൈൽ പദ്ധതികളുടെയടക്കം വിവരങ്ങൾ കൈമാറി

മുംബൈ ∙ ചാരക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രദീപ് കുരുൽക്കർ (60), രാജ്യത്തെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ, റോബട്ടിക് പ്രോജക്ട് എന്നിവയുടെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പാക് വനിതയ്ക്കു കൈമാറിയെന്നു മഹാരാഷ്ട്ര ഭീകരവിരുദ്ധസേന (എടിഎസ്) കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. പ്രതിരോധ ഗവേഷണ–വികസന സംഘടനയുടെ (ഡിആർഡിഒ) പുണെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡയറക്ടർ തസ്തിക വഹിച്ചിരുന്നയാളാണു ഹണിട്രാപ്പിൽ കുടുങ്ങിയത്. ബ്രഹ്മോസ്, ആകാശ്, അസ്ത്ര മിസൈൽ പദ്ധതികൾ, റഫാൽ, മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകൾ എന്നിവ അടക്കം സുപ്രധാന പ്രതിരോധ വിഷയങ്ങൾ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ചാരവനിതയോടു വിവരിക്കുന്നതിന്റെ രേഖകളും എടിഎസ് കണ്ടെത്തി. ഭാവിപദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.



സാറാ ദാസ് ഗുപ്ത, ജുഹി അറോറ എന്നീ പേരുകളിലാണു യുവതി കുരുൽക്കറെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത്. നിരന്തരം വാട്സാപ് കോളുകളും ചാറ്റുകളും ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലണ്ടനിലെ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ നിന്നാണ് യുവതി വിളിച്ചിരുന്നതെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. പുണെ യേർവാഡ ജയിലിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ് കുരുൽക്കർ.

പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമാണു ഡിആർഡിഒ.

English Summary : Anti-Terrorism Force said Pradeep Kurulkar handed over information about missile plans to Pakistan woman