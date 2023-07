ഇല്ല, ഒരു ക്ഷീണവുമില്ല; വിരമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല: തിരിച്ചടിച്ച് പവാർ

മുംബൈ ∙ ബിജെപിക്കൊപ്പം പോയ അനന്തരവൻ അജിത് പവാറിന് മറുപടി നൽകാനുള്ള ‘ചെറുപ്പം’ ഇപ്പോഴും തനിക്കുണ്ടെന്ന് എൻസിപി ദേശീയാധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ വ്യക്തമാക്കി. മഹാരാഷ്ട്രയിലുടനീളം നടത്താനൊരുങ്ങുന്ന എൻസിപി പുനരുജ്ജീവന റാലിക്ക് അദ്ദേഹം ആവേശപൂർവം തുടക്കം കുറിച്ചു. പണ്ടു തന്റെ വലം കയ്യും ഇപ്പോൾ അജിത്തിന്റെ കൂട്ടാളിയുമായ ഛഗൻ ഭുജ്ബലിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ (യേവ്‌ള) നടന്ന ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിന് എത്തിയ വൻ ജനാവലി ജനപ്രീതിയുടെ സാക്ഷ്യവുമായി.



‘‘ നാ ടയേഡ് ഹൂ, നാ റിട്ടയേഡ് (ഞാൻ ക്ഷീണിതനുമല്ല, വിരമിച്ചിട്ടുമില്ല)’’ എന്ന മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയിയുടെ വാക്കുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ പവാർ, രാഷ്ട്രീയം വിടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 83 വയസ്സായിട്ടും വിരമിക്കാറായില്ലേ എന്ന അജിത്തിന്റെ ആക്ഷേപത്തിനാണു മറുപടി. ‘‘വിരമിക്കാൻ പറയാൻ അവർ ആരാണ്? എല്ലാ ജോലികളും ഞാൻ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നു. എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മൊറാർജി ദേശായി പ്രധാനമന്ത്രി ആയത് എന്ന് അറിയുമോ? എനിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയോ, മന്ത്രിയോ ആകേണ്ട, ജനങ്ങളെ സേവിച്ചാൽ മതി.’’ പവാർ പറഞ്ഞു.

എൻസിപിയിലെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി, ആരോപണം നേരിടുന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പവാർ വെല്ലുവിളിച്ചു. അജിത് പവാർ, പ്രഫുൽ പട്ടേൽ, ഛഗൻ ഭുജ്ബൽ, സുനിൽ തത്കരെ എന്നിവര‍ടക്കം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന നേതാക്കളെല്ലാം ബിജെപിയുമായി കൂട്ടുചേർന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരിഹാസം.

മകൾ സുപ്രിയ സുളെ എംപിയുൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ തുറന്ന വാഹനങ്ങളിൽ അണികൾക്കിടയിലൂടെ പര്യടനം നടത്തി.

