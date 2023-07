ബംഗാളിൽ വെളുക്കും മുൻപേയുള്ള ഇരുട്ട്: ഗവർണർ ആനന്ദബോസ്

ന്യൂഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത ∙ ബംഗാളിൽ വെളുക്കുന്നതിനു മുൻപേയുള്ള ഇരുട്ടിന്റെ മണിക്കൂറുകളാണെന്ന് ഗവർണർ സി.വി. ആനന്ദബോസ് പറഞ്ഞു. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ബംഗാളിലുണ്ടായ അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് നൽകി. കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിനു ഗവർണർ തയാറായില്ല. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെക്കണ്ടും അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസം മാത്രം അക്രമങ്ങളിൽ 15 പേരാണു ബംഗാളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

അതിനിടെ, ശനിയാഴ്ച അക്രമമുണ്ടായ 696 ബൂത്തുകളിലെ റീപോളിങ് പൂർത്തിയായി. കനത്ത സുരക്ഷയിലായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. ഇന്നാണു വോട്ടെണ്ണൽ. മുർഷിദാബാദിൽ പൊലീസ് 35 ബോംബുകൾ കണ്ടെടുത്തു. പ്രതിപക്ഷം അഴിച്ചുവിട്ട കലാപത്തിൽ ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂലിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടമുണ്ടായതെന്ന് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുനാൽ ഘോഷ് ആരോപിച്ചു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസാണ് അക്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ആരോപിച്ചു.

6000 ബൂത്തുകളിൽ വീണ്ടും പോളിങ് നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ബിജെപി 4 എംപിമാർ അടങ്ങിയ വസ്തുതാന്വേഷണ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. 18,000 ബൂത്തുകളിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷനേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു.

