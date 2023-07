ജപ്പാനുമായി ചേർന്ന് ‘ചന്ദ്രയാൻ 4’; ജപ്പാന്റെ ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിലിറക്കുക ലക്ഷ്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചന്ദ്രയാൻ–3ന് ശേഷം ജപ്പാനുമായി ചേർന്ന് അടുത്ത ചാന്ദ്രപര്യവേക്ഷണ പദ്ധതി പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ എസ്.സോമനാഥ് പറഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതി ചന്ദ്രയാൻ–4 ആയിരിക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വരാത്തതുകൊണ്ട് പേരുവിളിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജപ്പാന്റെ ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിലിറക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഐഎസ്എസ്ആർ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതായി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.



14ന് നടക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ–3 വിക്ഷേപണത്തിന് പൂർണസജ്ജമാണെന്ന് സോമനാഥ് പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രയാൻ–2ന് വിജയത്തിലൂന്നിയ ഡിസൈൻ സങ്കൽപ്പമാണുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ചന്ദ്രയാൻ–3ൽ പരാജയ സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിസൈൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചന്ദ്രയാൻ–2 ഭാഗികമായി പരാജയമായിരുന്നു. പരാജയസാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത്തവണ ലാൻഡിങ് സ്പേസ് കൂട്ടി. അര കിലോമീറ്റർ വീതിയും നീളവുമാണ് ചന്ദ്രയാൻ–2ന് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ ഇത്തവണ 4 കിലോമീറ്റർ നീളവും 2.5 കിലോമീറ്റർ വീതിയുമാക്കി. ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ നിശ്ചിത പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രതികൂല സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ലാൻഡിങ് സ്പേസിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇറക്കാം. അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ കൂടുതൽ ഇന്ധനം ഉൾപ്പെടുത്തി. സെൻസർ പരാജയം, എൻജിൻ പരാജയം അടക്കം എല്ലാ പരാജയസാധ്യതകളും മുൻകൂടി കണക്കാക്കിയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനായി 2 ത്രസ്റ്റർ എൻജിനുകളാണ് ഒരേസമയം ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡിൽ 3 മീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പാകത്തിലാണിത്.

ചന്ദ്രയാൻ–2ലെ ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ലാൻഡിങ് കൂടുതൽ സുഗമമാക്കും. ലാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം വൈദ്യുതി സംവിധാനം പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണമെന്നു വരെ ആലോചിച്ചാണ് ഡിസൈൻ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary : Next lunar exploration project with Japan after Chandrayaan-3