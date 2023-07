ഡെറക് ഒബ്രയൻ, സാകേത് ഗോഖലെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർഥികൾ

കൊൽക്കത്ത ∙ഡെറക് ഒബ്രയൻ, സുകേന്ദു ശേഖർ റായ്, ദോല സെൻ, സാകേത് ഗോഖലെ, സമിറുൽ ഇസ്​ലാം, പ്രകാശ് ചിക് ബാരെക് എന്നിവരെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിപ്പിക്കും. ഒഴിവു വരുന്ന 6 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഈ മാസം അവസാനമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. നിലവിൽ രാജ്യസഭയിലെ പാർട്ടി നേതാവാണ് ഡെറക് ഒബ്രിയൻ. പാർട്ടിവക്താവും വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകനുമാണ് സാകേത് ഗോഖലെ.

ബംഗള സംസ്കൃതി മഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ആണ് സമിറുൾ ഇസ്​ലാം. പാർട്ടി ആലിപുദുർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രകാശ് ചിക്. മുൻ ലോക്സഭാംഗമാണ് സുകേന്ദു ശേഖർ റായ്. ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിയും തൃണമൂൽ നേതാവുമായ ലൂസിഞ്ഞോ ഫലെയ്റോ രാജിവച്ച ഏഴാമത്തെ സീറ്റിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും.

English Summary: Derek O'Brien, Saket Gokhale among six candidates named by Trinamool Congress for Rajya Sabha polls