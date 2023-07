‘കലാപം കത്തിച്ചുനിർത്താനുള്ള ഇടമാക്കി കോടതിയെ മാറ്റരുത്’: മണിപ്പുർ കലാപവിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കുന്നതിനു കോടതിക്കു പരിമിതിയുണ്ടെന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ പിന്നെന്തിനാണെന്നും മണിപ്പുർ വിഷയം പരിഗണിച്ച സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് ചോദിച്ചു. മണിപ്പുർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കേസിനെ കക്ഷികൾ കലാപം ആളിക്കത്തിക്കാനുള്ള വഴിയാക്കുന്നതിൽ കോടതി വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചു. വംശീയാരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ എല്ലാ കക്ഷികളും സ്വയം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയ കോടതി ഹർജി ഇന്നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

മണിപ്പുരിലെ കലാപാന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും ഇതു നേരിടാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടിയെക്കുറിച്ചും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ടും കോടതി പരിഗണിച്ചു. സംഘർഷാവസ്ഥ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ഉചിതമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കോടതി കക്ഷികളോടു നിർദേശിച്ചു. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത അറിയിച്ചു. അതേസമയം, സർക്കാർ പല ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടും സ്ഥിതി മോശമായി തുടരുന്നതായി ട്രൈബൽ ഫോറത്തിനു വേണ്ടി ഹാജരായ കോളിൻ ഗൊൺസാൽവസ് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും കുക്കി വിഭാഗത്തിന് എതിരാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സംഘർഷം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടമായി കോടതിയെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്.

ഇന്ത്യൻ സേനയിൽ നിന്ന് കുക്കി വിഭാഗത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മണിപ്പുർ ട്രൈബൽ ഫോറം നൽകിയ ഹർജിയും മെയ്തെയ് വിഭാഗത്തെ എസ്ടി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്തു ഹിൽ ഏരിയാസ് കമ്മിറ്റി നൽകിയ ഹർജിയുമാണ് ഇന്നലെ പരിഗണിച്ചത്. ഇന്റർനെറ്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നിർദേശിച്ച മണിപ്പുർ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വെടിവയ്പിൽ പൊലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു

കൊൽക്കത്ത ∙ മണിപ്പുരിലെ കാങ്പോക്പിയിൽ ഇന്നലെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ ഒരു പൊലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പത്തോളം പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. മെയ്തെയ് വിഭാഗവും കുക്കികളും പുലർച്ചെ 3 മുതൽ രാവിലെ 6 വരെ വെടിവയ്പ് നടത്തി.

English Summary: Do not use supreme court as platform to escalate tension says chief justice DY Chandrachud