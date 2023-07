ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ അക്രമം: പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പ്രയാസമെന്ന് കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായ അക്രമക്കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെ നിയോഗിക്കുന്നതു പ്രയാസകരമാകുമെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് വ്യക്തമാക്കി. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ക്രൈസ് തവ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരായ അക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കേസ് പരിഗണിക്കവേയാണു കോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ സ്വതന്ത്ര സമിതി, നോഡൽ ഓഫിസർ, ക്രിസ്ത്യൻ കൂട്ടായ്മകൾക്കും പ്രാർഥനകൾക്കും പൊലീസ് സംരക്ഷണം, ഇരയാക്കപ്പെടുന്നവർക്കു നിയമസഹായത്തിനു സംവിധാനം എന്നിവ വേണമെന്നു ഹർജിക്കാരനായ ബെംഗളൂരു ആർച്ച് ബിഷപ് ഡോ. പീറ്റർ മച്ചാഡോയ്ക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ കോളിൻ ഗൊൺസാൽവസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, പൊലീസ് സംവിധാനത്തിലുള്ള അവിശ്വാസമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രിമിനൽ കേസുകൾ പോലും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായ അക്രമം ആയി ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഹർജിയിൽ 14നു വാദം തുടരും.

