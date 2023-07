പോക്സോ കേസ് : അതിജീവിതർക്ക് അഭയം നൽകാൻ കേന്ദ്രഫണ്ട്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പോക്സോ കേസുകളിൽ ഇരകളായ അതിജീവിതരിൽ കുടുംബസഹായം ലഭിക്കാത്തവർക്കു അഭയകേന്ദ്രം, ഭക്ഷണം, നിയമസഹായം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ വനിതശിശുക്ഷേമ മന്ത്രാലയം പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.



നിർഭയഫണ്ടിൽ നിന്നു 74 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയാണു പദ്ധതി. മാനസികാരോഗ്യ, വൈകാരിക പിന്തുണ, വൈദ്യസഹായം ഉൾപ്പെടെ നൽകാനും പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.അനാഥകൾ, കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ചവർ, കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോകാൻ കഴിയാത്തവർ തുടങ്ങിയവർക്കാണു സഹായം അനുവദിക്കുക. പദ്ധതി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ എഫ്ഐആറിന്റെ പകർപ്പ് നിർബന്ധമല്ല.

ശിശു പരിചരണങ്ങൾ കേന്ദ്രങ്ങളും ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമുകളും ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക താമസസ്ഥലം, പരിപാലിക്കാൻ കേസ് വർക്കറുടെ സേവനം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കണം, പെൺകുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേക ഫണ്ട് നൽകുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2021ൽ മാത്രം പോക്സോ നിയമപ്രകാരം 51,863 കേസുകൾ രാജ്യത്തു റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

