‘കശ്മീരിൽ ഇന്നോളം കാണാത്ത മാറ്റം’: കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭരണഘടനയുടെ 370–ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ജമ്മു കശ്മീരിനുള്ള പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരെടുത്ത നടപടിയുടെ ഭരണഘടനാ സാധുതയാണു ഹർജികളിലെ വിഷയമെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ഹർജിയി‍ൽ കാര്യമില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് വാക്കാൽ പരാമർശിച്ചു. പിന്നാലെ, സത്യവാങ്മൂലം പരിഗണിക്കരുതെന്നു ഹർജിക്കാർ കോടതിയിൽ നിലപാടെടുത്തു. തുടർന്ന് ഭരണഘടനാ ചോദ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സത്യവാങ്മൂലം പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും അറിയിച്ചു.



പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതോടെ ഇന്നോളം കാണാത്ത മാറ്റങ്ങൾ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചുവെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രം സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത്. സമാനതയില്ലാത്ത വികസനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും തീരുമാനം ഇടയാക്കിയെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

ഹർജികളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 2 മുതൽ തുടർച്ചയായി വാദം കേൾക്കുമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഹർജിക്കാർക്കു വേണ്ടി ആരെല്ലാം വാദമുന്നയിക്കും, എത്ര സമയം വീതം, വിഷയങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ഊന്നൽ നൽകുന്നത് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് 27നു മുൻപു നൽകാനും നിർദേശിച്ചു.

ഹർജി പിൻവലിച്ച് ഷായും ഷെഹ്‍ലയും

ജമ്മു കശ്മീരിനുള്ള പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതു ചോദ്യം ചെയ്ത പ്രധാന ഹർജിക്കാർ ഹർജി പിൻവലിച്ചു. ഐഎഎസ് ഓഫിസർ ഷാ ഫൈസൽ, ജെഎൻയു മുൻ വിദ്യാർഥി നേതാവ് ഷെഹ്‍ല റഷീദ് എന്നിവരാണ് ഹർജി പിൻവലിക്കുന്നതായി ബെഞ്ചിനെ അറിയിച്ചത്. 2009ൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാരനായിരുന്ന ഷാ ഫൈസൽ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവവികാസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു രാജിവച്ചെങ്കിലും ഈയിടെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെത്തി. ജെഎൻയുവിൽ വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ഷെഹ്‍ല. ജമ്മു കശ്മീർ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്മാറി.

