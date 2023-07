ഹർജി ബാധകമല്ല; ആരാധനാലയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 1991ൽ കൊണ്ടുവന്ന ആരാധനാലയ നിയമം (പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ) ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന ഹർജികൾ തീർപ്പാകാതെയുണ്ടെന്നതിനാൽ നിയമത്തിനു സ്റ്റേ ഇല്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ കേന്ദ്രത്തിനു കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.



ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15ലെ സ്ഥിതി തുടരണം എന്നതുൾപ്പെടെ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളാണു ഹർജിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ കേന്ദ്രം മറുപടി സത്യവാങ്മൂലത്തിനു കൂടുതൽ സമയം തേടി.

നിയമം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമാ ഹിന്ദ് നൽകിയ റിട്ട് ഹർജിയുണ്ടെന്നും നിയമത്തിനെതിരെ ഹർജികൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷക വൃന്ദ ഗ്രോവർ പറഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് ഹർജികൾ തീർപ്പാകാതെയുണ്ടെന്നതുകൊണ്ട് നിയമത്തിനു സ്റ്റേ ഇല്ലെന്നും ഇതിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കു പ്രാബല്യമുണ്ടെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഏകപക്ഷീയവും യുക്തിരഹിതവുമായാണു വർഷം സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ മതനിരപേക്ഷ ആശയങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നെന്നുമാണ് ബിജെപി നേതാവ് അശ്വിനി ഉപാധ്യായ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയ ഹർജിയിലുള്ളത്.

