രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് 66.18 ലക്ഷം സ്മാർട് മീറ്റർ; ഒരെണ്ണം പോലുമില്ലാതെ കെഎസ്ഇബി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ 18 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഇതുവരെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് 66.18 ലക്ഷം സ്മാർട് മീറ്ററുകൾ. കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി വിതരണ ലൈസൻസ് ഉള്ള കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന്റെ 805 സ്മാർട് മീറ്ററുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. കെഎസ്ഇബി ഒരെണ്ണം പോലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. 1.32 കോടി സ്മാർട് മീറ്ററുകളാണ് കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്.



18 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അസം, ബിഹാർ, ഹരിയാന, ഹിമാചൽപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്നാട്, യുപി, ഡൽഹി എന്നീ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ സ്മാർട് മീറ്ററുകളുണ്ട്. ബംഗാൾ, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, മിസോറം, ഒഡീഷ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 20,000 ൽ താഴെ മീറ്ററുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ.

ത്രിപുര (43,081), തെലങ്കാന (8,882), കർണാടക (21,874), ഗുജറാത്ത് (23,760) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പവർ ഡവലപ്മെന്റ് സ്കീമിനു (ഐപിഡിഎസ്) കീഴിൽ പൈലറ്റ് പദ്ധതി മാത്രമാണു നടക്കുന്നത്.

സ്മാർട് മീറ്ററിങ് തുടങ്ങാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ: മഹാരാഷ്ട്ര, ജാർഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, അരുണാചൽപ്രദേശ്, ഗോവ, മണിപ്പുർ, മേഘാലയ, നാഗാലാൻഡ്, സിക്കിം.

കേന്ദ്രം പറയുന്നത്



മുൻകൂറായി പണമടച്ച് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്മാർട് മീറ്റർ സംവിധാനം രാജ്യമാകെ നിർബന്ധമാക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം 2023 ഡിസംബർ 31ന് മുൻപു പൂർത്തിയാക്കണം. ബ്ലോക്ക് തലത്തിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫിസുകളും വ്യാവസായിക–വാണിജ്യ ഉപയോക്താക്കളും ഈ തീയതിക്കുള്ളിൽ പ്രീപെയ്ഡ് മീറ്ററിലേക്കു മാറണം. നഗരമേഖലകളിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷനുകളിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നഷ്ടം 15 ശതമാനത്തിനും ഗ്രാമീണമേഖലകളിലെ നഷ്ടം 25 ശതമാനത്തിനും മുകളിലെങ്കിൽ അവിടെയും പ്രീപെയ്ഡ് മീറ്ററുകൾ വരും. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളും 2025 മാർച്ച് 31നു മുൻപായി മാറണം.



