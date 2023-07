മോദി ഫ്രാൻസിലെത്തി; റഫാൽ കരാറിന് വഴിയൊരുങ്ങി

പാരിസ്/ന്യൂഡൽഹി ∙ രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്രാൻസിലെത്തി. ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി എലിസബത്ത് ബോൺ മോദിയെ പാരിസിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറും നൽകി. ഇന്ന് ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ദിനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോയുമായി ചർച്ച നടത്തും.

ഇതിനിടെ, ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ ഡാസോ ഏവിയേഷനിൽനിന്ന് നാവികസേനയ്ക്കായി 26 റഫാൽ മറീൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പ്രതിരോധ സംഭരണ കൗൺസിൽ അനുമതി നൽകി. ഇതിനു പുറമേ ഫ്രഞ്ച് സഹകരണത്തോടെ 3 അന്തർവാഹിനികൾ മുംബൈ കപ്പൽശാലയിൽ നിർമിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്കും കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രി പാരിസിലേക്കു പുറപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് ഫ്രാൻസുമായുള്ള പ്രതിരോധ ഇടപാടുകൾക്ക് അംഗീകാരമായത്.

ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി എലിസബത്ത് ബോണുമായും ഫ്രഞ്ച് സെനറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജെറാർ ലാർഷെയുമായും മോദി ചർച്ച നടത്തി. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ സ്വകാര്യ അത്താഴ വിരുന്ന് നൽകി. വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കറും മോദിയോടൊപ്പമുണ്ട്. നാളെ മടക്കയാത്രയിൽ മോദി യുഎഇയും സന്ദർശിക്കും.

വിലയിൽ തീരുമാനം പിന്നീട്

യുദ്ധവിമാന, അന്തർവാഹിനി കരാറുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോയുമായി മോദി ചർച്ച നടത്തും. റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ വില ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരുമായുള്ള വിശദ ചർച്ചകൾക്കു ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളായ ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത്, വിക്രമാദിത്യ എന്നിവയിലേക്കാണു റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്. കാലപ്പഴക്കം മൂലം ഘട്ടംഘട്ടമായി ഒഴിവാക്കുന്ന റഷ്യൻ നിർമിത മിഗ് 29 കെ വിമാനങ്ങൾക്കു പകരമാണിത്.

