രാഹുൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ; മൂന്നാം മുന്നണി രൂപീകരിച്ചാൽ ഗുണം ബിജെപിക്ക്: സ്റ്റാലിൻ

ചെന്നൈ ∙ ലോക്സഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷം കൈകോർത്താൽ ബിജെപിയെ തോൽപിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും മൂന്നാം മുന്നണി രൂപീകരിച്ചാൽ അതു പരോക്ഷമായി ബിജെപിയെയായിരിക്കും സഹായിക്കുകയെന്നും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘ദ് വീക്ക്’ വാരികയ്ക്ക് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണു പരാമർശം.

വിവിധ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ അതതു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശക്തരാണെങ്കിലും ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ കൂട്ടായ്മക്കൊരു മുഖം വേണം. അതാണു കോൺഗ്രസ്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു നേതൃത്വം നൽകിയ കോൺഗ്രസ് കൂടുതൽ ആദരം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര വൻ വിജയമായതിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയായി മാറിയെന്നും സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രാദേശിക സഖ്യത്തിന് അതതു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കരുത്തരായ കക്ഷികൾ നേതൃത്വം നൽകണം. സഖ്യം സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ഭിന്നിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നീക്കുപോക്കുകൾ ആലോചിക്കണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള സഖ്യരൂപീകരണം പ്രായോഗികമല്ല. മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സംയുക്ത സമിതി വേണം. പൊതുമിനിമം പരിപാടിയുമുണ്ടാകണം.

ബിജെപി ഇപ്പോൾ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്. കർണാടകയിൽ നേരിട്ട തിരിച്ചടി ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന പേടിയിലാണവർ. തോൽവി ഭയന്ന് ലോക്സഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ് തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ ബിജെപി നീക്കം നടത്തുന്നതായും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പട്നയിലെ പ്രതിപക്ഷ യോഗം ബിജെപിക്കു ശക്തമായ സന്ദേശമാണു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷനിര ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടണം. ബംഗാളിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മമത ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വ്യത്യസ്ത നിലപാടു സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോക്സഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസും ഇടതു പാർട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രതിപക്ഷ നിരയ്ക്കൊപ്പമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഗവർണർമാർ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഗവർണർ എന്ന പദവി തന്നെ എടുത്തുമാറ്റണം. കേരളവും തമിഴ്നാടും പോലെ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മണ്ഡലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയാണിപ്പോൾ ബിജെപി. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പലവിധത്തിൽ ഞെരുക്കി ഇല്ലാതാക്കാനാണു ശ്രമം. ഒരിക്കൽക്കൂടി ബിജെപി വിജയിച്ചാൽ ഇത്തരം അജൻഡകൾ നടപ്പാക്കാൻ അവർ ശക്തമായി ശ്രമിക്കുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

