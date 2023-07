ചന്ദ്രയാൻ 3: യുഎസും റഷ്യയും ചൈനയും മാത്രം കൈവരിച്ച നേട്ടം; പഴുതടച്ച തയാറെടുപ്പോടെ ഇന്ത്യ

കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യത്തെ ഇക്കുറി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കാനുള്ള (സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്) തീവ്രയത്നത്തിലാണ് ഇസ്റോ. ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയും ഇതുതന്നെ. യുഎസും റഷ്യയും ചൈനയും മാത്രം കൈവരിച്ച നേട്ടം ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ പേരിലും എഴുതിച്ചേർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത്.



∙ പാളിയ വിക്രം

2019 സെപ്റ്റംബർ 7ന് പുലർച്ചെ 1.53ന് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനു വെറും മൂന്നു മിനിറ്റ് ശേഷിക്കെ, 2.1 കിലോമീറ്റർ അകലെയായാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ പ്രഗ്യാൻ റോവറിനെ വഹിച്ചിരുന്ന വിക്രം ലാൻഡർ പാളിയത്. സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കുന്നതിനിടെ വേഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ച ലാൻഡർ ഇടിച്ചിറങ്ങി തകരാനിടയാക്കി. വിക്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 800 ന്യൂട്ടൻ ശേഷിയുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ത്രസ്റ്റർ എൻജിനാണ് അന്നു വില്ലനായത്.

∙ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ

ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ലാൻഡറിൽ 800 ന്യൂട്ടൻ ശേഷിയുള്ള അഞ്ചു ത്രസ്റ്റർ എൻജിനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇക്കുറി നാലെണ്ണമേയുള്ളൂ. ചന്ദ്രന്റെ 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയായുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുന്നതു വരെ പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂളാണ് ലാൻഡറിനെയും റോവറിനെയും വഹിക്കുന്നത്. പുതിയ ദൗത്യത്തിനു സെക്കൻഡിൽ 3 മീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ചന്ദ്രയാൻ 2ന് സെക്കൻഡിൽ 2 മീറ്ററേ സാധ്യമായിരുന്നുള്ളൂ.

∙ ലാൻഡറിലെ 800 ന്യൂട്ടൻ ത്രസ്റ്ററുകൾ വിപരീതദിശയിൽ ജ്വലിപ്പിച്ചാണ് വേഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ (ഫൈൻ ബ്രേക്കിങ്) 2 ത്രസ്റ്റർ എൻജിനുകൾ ഒരുമിച്ചു ജ്വലിപ്പിച്ച് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് സാധ്യമാക്കും. ഇറക്കത്തിനിടെ ലാൻഡറിന്റെ ദിശ നിയന്ത്രിക്കാൻ ത്രസ്റ്ററുകൾക്കു കഴിയാത്തപക്ഷം ഉപയോഗിക്കാൻ 8 റോൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ത്രസ്റ്റർ എൻജിനുകൾ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

∙ ലാൻഡറിന്റെ ഗതിനിയന്ത്രണ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇത്തവണ കുറ്റമറ്റതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുന്നതിനിടെ ചന്ദ്രോപരിതലവും ലാൻഡറും തമ്മിലുള്ള അകലം കണക്കാക്കുന്നതിൽ സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രോഗ്രാമിനു തെറ്റുപറ്റാതിരിക്കാനാണിത്.

∙ ഇറങ്ങുന്ന ചന്ദ്രോപരിതലത്തെക്കുറിച്ചു വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ അത്യാധുനിക സെൻസറുകൾക്കു പുറമേ 2ലാൻഡർ ഹസാർഡ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ ആൻഡ് അവോയിഡൻസ് ക്യാമറകളും ദൗത്യത്തിലുണ്ട്.

∙ ഇക്കുറി ലാൻഡർ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തൃതി 4 കിലോമീറ്റർ നീളവും 2 കിലോമീറ്റർ വീതിയുമാക്കി കൂട്ടി. അരക്കിലോമീറ്റർ വീതിയും നീളവുമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.

∙അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ കൂടുതൽ ഇന്ധനവും ഇത്തവണ ഉൾപ്പെടുത്തി.

